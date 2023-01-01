На Волині військові можуть проходити ВЛК у цивільних лікарнях
Сьогодні, 16:00
У Києві військове командування та місцева влада майже нічого не зробили для того, щоб військові могли проходити ВЛК у цивільних лікарнях. Однак на Волині це завдання виконали на 100%.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає NV.
Він наголосив, що спрощення роботи ВЛК – це дуже важлива річ.
«Дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Ніяких черг. Жодних поневірянь заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Усе це можна забезпечити на електронному рівні і присутністю потрібного військового саме там, де проходить ЛКК, якщо це в цивільному медичному закладі. Чиновники завершать цю роботу з цифровізації. І потрібна повна доступність у всіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, повністю забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини», – заявив він.
Він додав, що військове командування, медична сфера, усі рівні влади мають працювати «максимально активно», щоб вирішити це питання.
У середу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи військово-лікарських комісій.
За результатами засідання він доручив провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було ухвалено в період із 24 лютого 2022 року і які можуть бути пов’язані з корупційними порушеннями.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає NV.
Він наголосив, що спрощення роботи ВЛК – це дуже важлива річ.
«Дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Ніяких черг. Жодних поневірянь заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Усе це можна забезпечити на електронному рівні і присутністю потрібного військового саме там, де проходить ЛКК, якщо це в цивільному медичному закладі. Чиновники завершать цю роботу з цифровізації. І потрібна повна доступність у всіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, повністю забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини», – заявив він.
Він додав, що військове командування, медична сфера, усі рівні влади мають працювати «максимально активно», щоб вирішити це питання.
У середу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи військово-лікарських комісій.
За результатами засідання він доручив провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було ухвалено в період із 24 лютого 2022 року і які можуть бути пов’язані з корупційними порушеннями.
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