На Волині військові можуть проходити ВЛК у цивільних лікарнях





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає



Він наголосив, що спрощення роботи ВЛК – це дуже важлива річ.



«Дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Ніяких черг. Жодних поневірянь заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Усе це можна забезпечити на електронному рівні і присутністю потрібного військового саме там, де проходить ЛКК, якщо це в цивільному медичному закладі. Чиновники завершать цю роботу з цифровізації. І потрібна повна доступність у всіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад Волинь, повністю забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини», – заявив він.



Він додав, що військове командування, медична сфера, усі рівні влади мають працювати «максимально активно», щоб вирішити це питання.



У середу, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо роботи військово-лікарських комісій.



За результатами засідання він доручив провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було ухвалено в період із 24 лютого 2022 року і які можуть бути пов’язані з корупційними порушеннями.

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