Заяви західних ЗМІ про те, що ЗСУ втратили на війні 70 тисяч військових – неправдиві, – Данілов
Сьогодні, 15:24
Секретар РНБО Олексій Данілов заперечив заяви західних ЗМІ про те, що втрати Збройних сил сягнули 70 тисяч убитими. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.
Про це пише LB.ua з посиланням на німецьке видання WELT.
Заяви західних ЗМІ про те, що втрати Збройних сил України нібито сягнули 70 тис. убитими, перебільшені і неправдиві, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Те, що стосується втрат, це не відповідає дійсності. У нас не було такого війська, щоб говорити про втрати у 70 тис. військових", – заявив Данілов в інтерв’ю WELT.
За його словами, "люди, які це писали, не володіють інформацією про стан справ".
Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на американських посадовців писало, що за час повномасштабної війни рф проти України кількість поранених і вбитих з обох боків становить майже 500 тис. Загальні втрати росіян становлять 300 тис., з них – 120 тис. – загиблі та 170-180 тис. – поранені. Україна, за оцінками посадовців США, втратила близько 70 тис. загиблими та 100-120 тис. пораненими.
За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила вбитими близько 263 020 осіб, за минулу добу – близько 610.
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Про це пише LB.ua з посиланням на німецьке видання WELT.
Заяви західних ЗМІ про те, що втрати Збройних сил України нібито сягнули 70 тис. убитими, перебільшені і неправдиві, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Те, що стосується втрат, це не відповідає дійсності. У нас не було такого війська, щоб говорити про втрати у 70 тис. військових", – заявив Данілов в інтерв’ю WELT.
За його словами, "люди, які це писали, не володіють інформацією про стан справ".
Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на американських посадовців писало, що за час повномасштабної війни рф проти України кількість поранених і вбитих з обох боків становить майже 500 тис. Загальні втрати росіян становлять 300 тис., з них – 120 тис. – загиблі та 170-180 тис. – поранені. Україна, за оцінками посадовців США, втратила близько 70 тис. загиблими та 100-120 тис. пораненими.
За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила вбитими близько 263 020 осіб, за минулу добу – близько 610.
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