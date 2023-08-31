Заяви західних ЗМІ про те, що ЗСУ втратили на війні 70 тисяч військових – неправдиві, – Данілов

Заяви західних ЗМІ про те, що ЗСУ втратили на війні 70 тисяч військових – неправдиві, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заперечив заяви західних ЗМІ про те, що втрати Збройних сил сягнули 70 тисяч убитими. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це пише LB.ua з посиланням на німецьке видання WELT.

Заяви західних ЗМІ про те, що втрати Збройних сил України нібито сягнули 70 тис. убитими, перебільшені і неправдиві, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що стосується втрат, це не відповідає дійсності. У нас не було такого війська, щоб говорити про втрати у 70 тис. військових", – заявив Данілов в інтерв’ю WELT.

За його словами, "люди, які це писали, не володіють інформацією про стан справ".

Нагадаємо, видання The New York Times з посиланням на американських посадовців писало, що за час повномасштабної війни рф проти України кількість поранених і вбитих з обох боків становить майже 500 тис. Загальні втрати росіян становлять 300 тис., з них – 120 тис. – загиблі та 170-180 тис. – поранені. Україна, за оцінками посадовців США, втратила близько 70 тис. загиблими та 100-120 тис. пораненими.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила вбитими близько 263 020 осіб, за минулу добу – близько 610.

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Теги: Росія, Україна, війна
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