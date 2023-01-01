«Критикувати контрнаступ рівнозначно плювку в обличчя українського солдата», – Кулеба

Дмитро Кулеба відповів критикам українського контрнаступу та запросив їх звільнити "хоча б 1 квадратний сантиметр" української землі самотужки.



Про це він заявив після участі в неформальному засіданні глав МЗС країн ЄС у Толедо, передає



"Критикувати контрнаступ рівнозначно плювку в обличчя українського солдата, який жертвує своїм життям щодня, просуваючись уперед, звільняючи один за одним кілометр української землі", - зазначив він журналістам.



Кулеба запросив таких критиків приїхати в Україну й особисто звільнити хоча б один сантиметр української землі.



"Я порекомендую всім критикам замовкнути, прибути в Україну й спробувати особисто звільнити хоча б один квадратний сантиметр", - додав міністр.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава МЗСвідповів критикам українського контрнаступу та запросив їх звільнити "хоча б 1 квадратний сантиметр" української землі самотужки.Про це він заявив після участі в неформальному засіданні глав МЗС країн ЄС у Толедо, передає Цензор.НЕТ "Критикувати контрнаступ рівнозначно плювку в обличчя українського солдата, який жертвує своїм життям щодня, просуваючись уперед, звільняючи один за одним кілометр української землі", - зазначив він журналістам.Кулеба запросив таких критиків приїхати в Україну й особисто звільнити хоча б один сантиметр української землі."Я порекомендую всім критикам замовкнути, прибути в Україну й спробувати особисто звільнити хоча б один квадратний сантиметр", - додав міністр.Нагадаємо, що українські захисники за допомогою далекобійної зброї змогли уразити ціль на відстані 700 кілометрів

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