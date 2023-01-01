У київській лікарні помер Герой з Волині Богдан Куран

У київській лікарні помер Герой з Волині Богдан Куран
Турійщина втратила у російсько-українській війні ще одного свого Героя - Богдана Курана.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Богдан Куран з села Поляна був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку воїн був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя, а рідні та знайомі молилися і сподівалися, що Богдан житиме. На жаль, внаслідок не сумісних із життям травм 29 серпня у київській лікарні Богдан помер. Із найрідніших залишилися мама, сестра і двоє братів.

Громада Турійщини глибоко сумує і висловлює щире співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з трагічною подією в громаді оголошується триденна жалоба.

Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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