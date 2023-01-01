У київській лікарні помер Герой з Волині Богдан Куран

Богдана Курана.



Про це



"Богдан Куран з села Поляна був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку воїн був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя, а рідні та знайомі молилися і сподівалися, що Богдан житиме. На жаль, внаслідок не сумісних із життям травм 29 серпня у київській лікарні Богдан помер. Із найрідніших залишилися мама, сестра і двоє братів.



Громада Турійщини глибоко сумує і висловлює щире співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що у зв’язку з трагічною подією в громаді оголошується триденна жалоба.



Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійщина втратила у російсько-українській війні ще одного свого Героя -Про це повідомили у Турійській громаді."Богдан Куран з села Поляна був мобілізований наприкінці грудня минулого року. 25 липня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку воїн був важко поранений. Упродовж місяця лікарі боролися за його життя, а рідні та знайомі молилися і сподівалися, що Богдан житиме. На жаль, внаслідок не сумісних із життям травм 29 серпня у київській лікарні Богдан помер. Із найрідніших залишилися мама, сестра і двоє братів.Громада Турійщини глибоко сумує і висловлює щире співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що у зв’язку з трагічною подією в громаді оголошується триденна жалоба.Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.

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