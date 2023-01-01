Українська далекобійна зброя вперше вразила ціль за 700 кілометрів, – Зеленський





Про це Володимир Зеленський.



Зеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою.



У Міноборони розповіли про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» – те, що зараз дуже потрібно.



"Мінстратегпром розповів про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" - зазначив президент.



Він зазначив, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору». Кабмін, Офіс президента працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища.



МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.



На засіданні також заслухали звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів.



Нагадаємо, що удари по російському Пскову вночі 30 серпня свідчать про те, що Михайло Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за допомогою далекобійної зброї змогли уразити ціль на відстані 700 кілометрів.Про це повідомив президент УкраїниЗеленський провів щоденне селекторне засідання, на якому заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУпро ситуацію на полі бою.У Міноборони розповіли про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих «медеваків» – те, що зараз дуже потрібно."Мінстратегпром розповів про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" - зазначив президент.Він зазначив, що Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору». Кабмін, Офіс президента працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища.МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.На засіданні також заслухали звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів.Нагадаємо, що удари по російському Пскову вночі 30 серпня свідчать про те, що війна все більше переміщається на територію рф . І цей процес є незворотнім. Про це заявив радник голови ОП

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