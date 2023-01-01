Волинянина оштрафували за спробу укласти фіктивний шлюб для уникнення призову





За свої послуги чоловік отримав 7 тис. доларів, однак виконати обіцяне не встиг, бо йому завадили правоохоронці, пише



Як йдеться у вироку Іваничівського райсуду, у червні цього року обвинувачений Ярослав Б. вирішив допомогти знайомому уникнути мобілізації. Через посередника він повідомив чоловіка, що може повпливати на посадовців ЦНАПу Іваничівської селищної ради, аби ті зареєстрували шлюб між ним та жінкою з інвалідністю, яка потребує постійного догляду. Зауважимо, що догляд за членом родини, який має інвалідність, є однією з підстав для звільнення з військової служби.



Вже 22 червня обвинувачений отримав через посередника 7 тис. доларів за свої послуги, що за курсом Нацбанку становило понад 255 тис. грн. Частину з цієї суми зловмисник планував передати посадовцям ЦНАПу, але, судячи з матеріалів справи, завершити задумане не встиг, бо йому завадили правоохоронці. Ярославу Б. вручили підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).



Про обвинуваченого відомо, що він був мобілізований на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року. Однак у грудні цього ж року він був звільнений зі служби за сімейними обставинами.



В процесі слідства чоловік уклав угоду про визнання винуватості і погодився на обумовлене сторонами покарання. На судовому засіданні 25 серпня суддя Ігор Бахаєв цю угоду затвердив. Ярослава Б. визнали винним у зловживанні впливом і призначили йому 79,9 тис. грн штрафу.



Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, однак судячи з того, що сторони підписали угоду, оскаржувати рішення ніхто не буде.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд на Волині оштрафував на 79,9 тис. грн чоловіка, який обіцяв організувати для знайомого, що отримав повістку, фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю.За свої послуги чоловік отримав 7 тис. доларів, однак виконати обіцяне не встиг, бо йому завадили правоохоронці, пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку Іваничівського райсуду, у червні цього року обвинуваченийБ. вирішив допомогти знайомому уникнути мобілізації. Через посередника він повідомив чоловіка, що може повпливати на посадовців ЦНАПу Іваничівської селищної ради, аби ті зареєстрували шлюб між ним та жінкою з інвалідністю, яка потребує постійного догляду. Зауважимо, що догляд за членом родини, який має інвалідність, є однією з підстав для звільнення з військової служби.Вже 22 червня обвинувачений отримав через посередника 7 тис. доларів за свої послуги, що за курсом Нацбанку становило понад 255 тис. грн. Частину з цієї суми зловмисник планував передати посадовцям ЦНАПу, але, судячи з матеріалів справи, завершити задумане не встиг, бо йому завадили правоохоронці. Ярославу Б. вручили підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).Про обвинуваченого відомо, що він був мобілізований на другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року. Однак у грудні цього ж року він був звільнений зі служби за сімейними обставинами.В процесі слідства чоловік уклав угоду про визнання винуватості і погодився на обумовлене сторонами покарання. На судовому засіданні 25 серпня суддяцю угоду затвердив. Ярослава Б. визнали винним у зловживанні впливом і призначили йому 79,9 тис. грн штрафу.Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, однак судячи з того, що сторони підписали угоду, оскаржувати рішення ніхто не буде.

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