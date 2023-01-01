Авіатроща двох вертольотів на Донеччині: загинули шестеро українських військових
Сьогодні, 13:42
У Краматорському районі Донецької області 29 серпня впали два військові гелікоптери Мі-8. Загинули шестеро військових.
Розслідування катастрофи веде ДБР.
За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочали провадження.
За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них.
За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.
Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.
Нагадаємо, що 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.
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Розслідування катастрофи веде ДБР.
За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочали провадження.
За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них.
За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.
Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.
Нагадаємо, що 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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