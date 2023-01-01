Авіатроща двох вертольотів на Донеччині: загинули шестеро українських військових





Розслідування катастрофи веде



За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочали провадження.



За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них.



За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.



Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.



Нагадаємо, що 25 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Краматорському районі Донецької області 29 серпня впали два військові гелікоптери Мі-8 . Загинули шестеро військових.Розслідування катастрофи веде ДБР За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочали провадження.За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них.За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.Нагадаємо, що 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39 . Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію