На Донеччині під час бойового завдання розбилися два українські Мі-8





Про це в коментарі Ілля Євлаш.



За його словами, трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого не відомо. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, аби убезпечитися від імовірного ураження.



"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35", - розповів Євлаш.



При цьому він наголосив - дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.



"Але попередньо вже повідомляв начальник прес-служби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро", - сказав Євлаш.



Він додав, що наразі слідчі встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.



"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом", - додає Євлаш.



Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що два українські військові вертольоти впали на Донеччині, а їхні екіпажі загинули.



Йшлося про гелікоптери Мі-8, які впали 29 серпня у Краматорському районі Донецької області. Повідомлялося, що літальні апарати повністю знищені, а на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.



В ЗМІ писали, що трагедія сталася під час виконання бойового завдання, а імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки.



Також з медіа стало відомо, що розслідуванням цієї справи нібито займається Державне бюро розслідувань, а до ЄРДР внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 416 ККУ "Порушення правил польотів або підготовки до них".



Нагадаємо, лише нещодавно, 25 серпня Андрій Пільщиков з позивним "Джус".



Відомо, що наразі слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи, а попередня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них.



В Повітряних силах оцінюють, що розслідування може зайняти до півроку.



За останніми даними, вже слідство розпочало розшифровку чорних скриньок двох навчально-бойових літаків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про 6 загиблих, але ця інформація потребує уточнення.Про це в коментарі РБК-Україна сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУЗа його словами, трагедія сталася у Краматорському районі, але внаслідок чого не відомо. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, аби убезпечитися від імовірного ураження."Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35", - розповів Євлаш.При цьому він наголосив - дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення."Але попередньо вже повідомляв начальник прес-служби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро", - сказав Євлаш.Він додав, що наразі слідчі встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи."Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом", - додає Євлаш.Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що два українські військові вертольоти впали на Донеччині, а їхні екіпажі загинули.Йшлося про гелікоптери Мі-8, які впали 29 серпня у Краматорському районі Донецької області. Повідомлялося, що літальні апарати повністю знищені, а на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.В ЗМІ писали, що трагедія сталася під час виконання бойового завдання, а імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки.Також з медіа стало відомо, що розслідуванням цієї справи нібито займається Державне бюро розслідувань, а до ЄРДР внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 416 ККУ "Порушення правил польотів або підготовки до них".Нагадаємо, лише нещодавно, 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39 . Внаслідок чого загинули троє українських пілотів, серед яких і відомий льотчикз позивним "Джус".Відомо, що наразі слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи, а попередня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них.В Повітряних силах оцінюють, що розслідування може зайняти до півроку.За останніми даними, вже слідство розпочало розшифровку чорних скриньок двох навчально-бойових літаків.

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