У війні з росією загинув воїн з Волині Олег Карпюк
Сьогодні, 09:50
22 серпня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув 39-річний воїн із села Ситниця Карпюк Олег Вікторович.
Про це повідомили в Колківській громаді.
«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя», – йдеться в повідомленні.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!
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Про це повідомили в Колківській громаді.
«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя», – йдеться в повідомленні.
У громаді оголошено триденну жалобу.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!
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