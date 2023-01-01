У війні з росією загинув воїн з Волині Олег Карпюк

У війні з росією загинув воїн з Волині Олег Карпюк
22 серпня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув 39-річний воїн із села Ситниця Карпюк Олег Вікторович.

Про це повідомили в Колківській громаді.

«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя», – йдеться в повідомленні.

У громаді оголошено триденну жалобу.

Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олег Карпюк, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У війні з росією загинув воїн з Волині Олег Карпюк
Сьогодні, 09:50
Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку 31 серпня
Сьогодні, 09:25
Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували повне відео і нові деталі
Сьогодні, 09:18
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай
30 серпень, 21:34
На Донеччині загинув воїн з Луцького району Дмитро Марчук На Донеччині загинув воїн з Луцького району Дмитро Марчук
27 серпень, 12:29
На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко
25 серпень, 11:12
Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера Британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера
25 серпень, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Запит на випускників – високий, пропоновані їм зарплати – теж», – деканка факультету іноземної філології ВНУ
Сьогодні, 10:00
 0
У війні з росією загинув воїн з Волині Олег Карпюк
Сьогодні, 09:50
 0
Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО
Сьогодні, 09:36
 0
Курс валют у Луцьку 31 серпня
Сьогодні, 09:25
 0
Смертельна стрілянина у Дніпрі: опублікували повне відео і нові деталі
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8