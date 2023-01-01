У війні з росією загинув воїн з Волині Олег Карпюк

Карпюк Олег Вікторович.



Про це повідомили в Колківській громаді.



«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя», – йдеться в повідомленні.



У громаді оголошено триденну жалобу.



Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і слава!

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