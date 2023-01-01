Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО

Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка повернулися із гастролей у Польщі, які відбулися у рамках відзначення Дня Незалежності України.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.Напередодні солісти та естрадно-симфонічний оркестр театру повернулися із гастролей у Польщі, які тривали впродовж 24-28 серпня.«Наші артисти відвідали кілька локацій (Ельблонг, Асуни, Сроково), де виступили з чотирма концертними програмами, та, зокрема, у Ольштині взяли участь у Фестивалі народів Європи "Під спільним небо"», – йдеться у дописі.Ці та інші урочистості були заплановані для підтримки української спільноти, яка перебуває за кордоном, у рамках відзначення Дня Незалежності України.«Зі свого боку, висловлюємо щиру вдячність усім небайдужим за посильну допомогу та усіляке сприяння у влаштуванні подібних дійств. Уся наша праця спрямована на Перемогу! Все буде Україна!» – додають у театрі.