Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО

Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО
Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка повернулися із гастролей у Польщі, які відбулися у рамках відзначення Дня Незалежності України.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

Напередодні солісти та естрадно-симфонічний оркестр театру повернулися із гастролей у Польщі, які тривали впродовж 24-28 серпня.

«Наші артисти відвідали кілька локацій (Ельблонг, Асуни, Сроково), де виступили з чотирма концертними програмами, та, зокрема, у Ольштині взяли участь у Фестивалі народів Європи "Під спільним небо"», – йдеться у дописі.

Артисти з Луцька гастролювали у Польщі задля підтримки українців. ФОТО


Ці та інші урочистості були заплановані для підтримки української спільноти, яка перебуває за кордоном, у рамках відзначення Дня Незалежності України.

«Зі свого боку, висловлюємо щиру вдячність усім небайдужим за посильну допомогу та усіляке сприяння у влаштуванні подібних дійств. Уся наша праця спрямована на Перемогу! Все буде Україна!» – додають у театрі.


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Теги: театр, Луцьк, гастролі
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