Курс валют у Луцьку 31 серпня
Сьогодні, 09:25
31 серпня готівковий курс долара становить 37.60, продають його за 38.30.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за 41.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.25.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за 41.60.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.25.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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