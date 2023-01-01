Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 020 російських військових, зокрема 610 — лише за вчора, 30 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4436 (+13 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8604 (+8);
• артилерійські системи — 5507 (+31);
• реактивні системи залпового вогню — 734 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 500;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4417 (+22);
• крилаті ракети — 1445 (+26);
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 7976 (+23);
• спеціальна техніка — 830 (+5).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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