Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 263 020 російських військових, зокрема 610 — лише за вчора, 30 серпня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4436 (+13 за вчора);• бойові броньовані машини — 8604 (+8);• артилерійські системи — 5507 (+31);• реактивні системи залпового вогню — 734 (+1);• засоби протиповітряної оборони — 500;• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4417 (+22);• крилаті ракети — 1445 (+26);• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка та автоцистерни — 7976 (+23);• спеціальна техніка — 830 (+5).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.