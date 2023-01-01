Ситуація на фронті: де стримують наступ і де наступають українські воїни

Протягом минулої доби, 30 серпня, на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та крилатих ракет, а також завдавали авіаційних ударів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Минулої доби російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131.Внаслідок успішної бойової роботи Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів.Протягом минулої доби окупанти завдали 31 ракетний і 66 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.окупанти завдали авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали п'ять населених пунктів Харківської області.ворог марно наступав у районах Новоєгорівки та Білогорівки, завдав авіаударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали чотири населені пункти.противник вів безрезультатні наступи у районах Кліщіївки та Курдюмівки, завдав авіаударів у районах Кліщіївки й Андріївки Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.ворог завдав артилерійських і мінометних обстрілів по пʼяти населених Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали пʼять населених пунктів на Донеччині.ЗСУ успішно відбили атаки російських військ у районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаударів у районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали шість населених пунктів Донецької області.ворог марно наступав у районі Вербового Запорізької області, завдав авіаударів у районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів Запорізької області.від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 25 населених пунктів на Херсонщині.Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Згодом у Генштабі також опублікували інформацію безпосередньо щодо наступу Сил оборони України.Інформують, що наступальна операція триває на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.