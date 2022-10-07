Бабуся-тіктокерка з Волині збирає мільйонні перегляди у мережі

Зірка Тіктоку — так називають односельці шістдесятирічну блогеркуіз села Бузаки.Відеоролики з участю баби Валі в соцмедійному застосунку зажили мегапопулярності. У її профілі — відео про повсякденне життя, господарські будні сільської трудівниці. А ще жінка ділиться рецептами української кухні, показує, як приймає гостей, їздить на шопінг до райцентру та відпускає дотепні жарти, - повідомляє газета "Полісся".У житті пані Валентини є місце для танців та української пісні. Але найбільше приваблюють її підписників щирі, непідробні емоції та незгасна усмішка на обличчі. Впізнавана блогерка стала активною на просторах мультимедійної платформи завдяки своїй онуці Раїсі Батурі. Дебютне відео Рая зафільмувала минулого року у день, коли всією родиною збирали врожай картоплі."Бабуся нині проживає сама, тож ці знімання піднімають їй настрій та насамперед є своєрідною розвагою, — розповідає онука історію популярності бабусі. — Якраз на той час модним трендом для блогерів було, власне, знімання процесу збору врожаю картоплі. Я закинула цей відеофайл з хештегом Баба Валя (# Баба Валя) і він за лічені години набрав 20 тисяч переглядів, а з ними посипався шквал позитивних коментарів. Люди активно почали підписуватися на нову користувачку. На шалений успіх ми не сподівалися, але цікавість поспостерігати, а що ж буде далі, взяла гору, тож продовжили створювати відеохроніки із життя бабусі. Вона має веселу вдачу, тож сприймає усі мої жартівливі пропозиції щодо створення контенту. У результаті наші спільні сюжети почали набирати мільйони переглядів. Люди цікавились, коли вже будемо записувати прямі ефіри із запитаннями та коментарями наживо. Найбільше вподобайок набирають ті відео, що зняті спонтанно, коли бабуся не бачить камери. Тепер ролики з нею досягають набагато більшої популярності, аніж мої особисті", — каже Раїса.Рекордну кількість переглядів — три з половиною мільйони — здобула робота творчого тандему онуки та бабусі, де остання набирала зерно із засіки в хліві. На відео Валентина Василівна виконує акробатичний трюк, щоб відром зачерпнути якомога більше пшениці."Сьогодні йду селом, а люди гукають мене, щоб сказати, що бачили в інтернеті, — ділиться враженнями від особливої уваги до власної персони тіктокерка. — Так само і діти біжать до церкви, промовляючи «Бабусю, а ви — зірка! Коли вийде ваше наступне відео?». А шанувальники приносять додому квіти за популярність. Я для створення цих роликів нічого спеціально не роблю. Усе як в повсякденному житті: доглядаю за господарством, обробляю городи. Обожнюю котів. Я зі своєю чотирилапою квіточкою нерозлучна, навіть в гості з нею ходжу".Все життя жінка звикла хазяювати, тяжко працювала, їздила на заробітки. Чоловік помер, діти давно розійшлися по своїх домівках, тож тепер їй треба чимось займатися, бо переконана - без роботи можна швидко постаріти й занедужати."А щоб мене якось розважити, онука вигадала таку забаву. Вона знімає, коли я й не сподіваюсь. Вчора привезла мені рожеву сукню і каже, вбирайся, бо будемо створювати новий тренд за кінофільмом про Барбі", — усміхається новій ролі жінка.Більшість людей інтернет-платоформи захоплюється бабусею, пише слова підтримки та питає порад. Однак є й такі, які намагаються у чомусь повчати авторів, робити недоречні зауваження. Втім жінки не зважають на подібні коментарі й продовжують насолоджуватись уже улюбленим заняттям, знімаючи все нові тренди. Нині розмірковують над тим, як монетизувати свій контент. Відкриті до співпраці із рекламодавцями.