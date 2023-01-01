За кордоном навчаються понад 7 тисяч школярів з Волині

З початку повномасштабного вторгнення, понад 24,5 тисяч учнів області виїхали за кордон та здобували освіту за дистанційною формою.За останніми даними ця цифра становить 7,3 тисячі. Про це повідомляють у Волинській ОВА, посилаючись на начальницю управління освіти і науки облдержадміністрації Наталію Матвіюк.«Ця цифра не є остаточною. Адже українці продовжують повертатися додому. Цьогоріч волинські школярі, що знаходяться за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично», – розповіла Наталія Матвіюк.Що ж стосується організації та проведення Дня знань, то, за її словами, кожен навчальний заклад області може самостійно розв'язувати це питання. Все залежить від креативності та творчого бачення педагогів, а також керівників навчальних закладів. Окрім того, слід зважати на безпекову ситуацію у кожному населеному пункті.Слід також зазначити, що відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, навчальний рік триватиме з 1 вересня по 28 червня. Канікулярний період кожен навчальний заклад визначає самостійно. Головне, аби навчальний рік включав у себе 175 календарних днів.Відповідно до рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, освітній процес на Волині розпочнеться в очному режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Відтак кожна громада самостійно вирішує, де навчання стартує онлайн, офлайн чи у змішаній формі.Зокрема, торік 70 % шкіл проводили навчання в очному і змішаному форматах. Облаштування укриттів, здійснене протягом року, дозволило збільшити їх кількість до 86 %.