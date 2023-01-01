За кордоном навчаються понад 7 тисяч школярів з Волині

За кордоном навчаються понад 7 тисяч школярів з Волині
З початку повномасштабного вторгнення, понад 24,5 тисяч учнів області виїхали за кордон та здобували освіту за дистанційною формою.

За останніми даними ця цифра становить 7,3 тисячі. Про це повідомляють у Волинській ОВА, посилаючись на начальницю управління освіти і науки облдержадміністрації Наталію Матвіюк.

«Ця цифра не є остаточною. Адже українці продовжують повертатися додому. Цьогоріч волинські школярі, що знаходяться за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень. Решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично», – розповіла Наталія Матвіюк.

Що ж стосується організації та проведення Дня знань, то, за її словами, кожен навчальний заклад області може самостійно розв'язувати це питання. Все залежить від креативності та творчого бачення педагогів, а також керівників навчальних закладів. Окрім того, слід зважати на безпекову ситуацію у кожному населеному пункті.

Слід також зазначити, що відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, навчальний рік триватиме з 1 вересня по 28 червня. Канікулярний період кожен навчальний заклад визначає самостійно. Головне, аби навчальний рік включав у себе 175 календарних днів.
Відповідно до рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, освітній процес на Волині розпочнеться в очному режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Відтак кожна громада самостійно вирішує, де навчання стартує онлайн, офлайн чи у змішаній формі.

Зокрема, торік 70 % шкіл проводили навчання в очному і змішаному форматах. Облаштування укриттів, здійснене протягом року, дозволило збільшити їх кількість до 86 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, освіта, закордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За кордоном навчаються понад 7 тисяч школярів з Волині
Сьогодні, 05:28
Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16
Сьогодні, 03:41
У лікарні на Волині хочуть закрити два відділення і скоротити 50 працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Німеччина передала Україні 10 танків Leopard та іншу військову допомогу
Сьогодні, 01:15
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У селі на Волині закрили школу, у якій навчалися 18 дітей У селі на Волині закрили школу, у якій навчалися 18 дітей
26 серпень, 06:00
На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів На Волинь привезли 24 тисячі підручників для школярів
05 серпень, 07:33
ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу ВНУ зайняв 22 позицію серед університетів України у міжнароднмоу рейтингу
05 серпень, 03:41
На Волині траває вступ у коледжі: важлива інформація для абітурієнтів. ВІДЕО На Волині траває вступ у коледжі: важлива інформація для абітурієнтів. ВІДЕО
04 липень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За кордоном навчаються понад 7 тисяч школярів з Волині
Сьогодні, 05:28
 0
Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16
Сьогодні, 03:41
 0
У лікарні на Волині хочуть закрити два відділення і скоротити 50 працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Німеччина передала Україні 10 танків Leopard та іншу військову допомогу
Сьогодні, 01:15
 0
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8