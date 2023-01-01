Авіакатастрофа під Житомиром: слідство розглядає три версії трагедії
Сьогодні, 13:35
Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області, внаслідок чого загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії.
За її словами, до розслідування залучаться фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.
"Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія - порушення при організації здійснення польотів", - сказала вона.
Сап'ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.
"Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", - сказала вона.
Авіакатастрофа під Житомиром
25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії.
За її словами, до розслідування залучаться фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.
"Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія - порушення при організації здійснення польотів", - сказала вона.
Сап'ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.
"Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", - сказала вона.
Авіакатастрофа під Житомиром
25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.
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