У Луцьку ліквідовують витоки на теплових мережах: мешканці будинків тимчасово – без гарячої води





Комунальники ліквідовують витоки на теплових мережах, – розповів Антон Безносиков.



З його слів, мешканці 16 багатоквартирних будинків на вулиці Вороніхіна та 10 будинків на вулиці Богомольця залишилися без гарячої води.



Комунальники виконували ремонт на центральних теплових пунктах, які обслуговують цю мережу ще минулого тижня, замінили подавальну трубу на аварійній ділянці мережі, у п’ятницю, 25 серпня.



Проте, у суботу 26 серпня стався витік далі на мережі. Постачання гарячої води знову припинили. Нині на об’єкті тривають роботи з пошуку та ліквідації витоку, – каже Антон Безносиков, – разом з тим, тривають роботи із заміни зворотної труби аварійної ділянки мережі. На об’єкті працюють дві аварійно-відновлювальні бригади.



Також у п’ятницю, 25 серпня, комунальники виконали роботи, що дозволили на вихідні відновити подачу гарячої води від центрального теплового пункту на проспекті Соборності, 19, 20а. Йдеться про 18 багатоквартирних будинків.



Роботи із заміни аварійної ділянки магістральної теплової мережі діаметром 500 мм продовжили. Відтак постачання гарячої води знову тимчасово буде припинене, про що буде повідомлено додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани, що живуть на вулиці Вороніхіна, 10 Богомольця, 2 та проспекті Соборності тимчасово залишилися без гарячої води.Комунальники ліквідовують витоки на теплових мережах, – розповів Суспільному речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"З його слів, мешканці 16 багатоквартирних будинків на вулиці Вороніхіна та 10 будинків на вулиці Богомольця залишилися без гарячої води.Комунальники виконували ремонт на центральних теплових пунктах, які обслуговують цю мережу ще минулого тижня, замінили подавальну трубу на аварійній ділянці мережі, у п’ятницю, 25 серпня.Проте, у суботу 26 серпня стався витік далі на мережі. Постачання гарячої води знову припинили. Нині на об’єкті тривають роботи з пошуку та ліквідації витоку, – каже Антон Безносиков, – разом з тим, тривають роботи із заміни зворотної труби аварійної ділянки мережі. На об’єкті працюють дві аварійно-відновлювальні бригади.Також у п’ятницю, 25 серпня, комунальники виконали роботи, що дозволили на вихідні відновити подачу гарячої води від центрального теплового пункту на проспекті Соборності, 19, 20а. Йдеться про 18 багатоквартирних будинків.Роботи із заміни аварійної ділянки магістральної теплової мережі діаметром 500 мм продовжили. Відтак постачання гарячої води знову тимчасово буде припинене, про що буде повідомлено додатково.

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