Волинянин, який збував бупренорфін, перебуватиме під вартою. ФОТО

Волинянин, який збував бупренорфін, перебуватиме під вартою. ФОТО
Житель Нововолинська, підозрюваний у збуті наркотичних засобів, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів.

Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронцями зафіксували три епізоди збуту чоловіком таблеток з умістом бупренорфіну.
Волинянин, який збував бупренорфін, перебуватиме під вартою. ФОТО

Уранці 24 серпня 2023 року працівники поліції у Нововолинську затримали його і вилучили у нього ліки, вільний обіг яких обмежено.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, наркотики, збут
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