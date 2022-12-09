Волинянин, який збував бупренорфін, перебуватиме під вартою. ФОТО

Житель Нововолинська, підозрюваний у збуті наркотичних засобів, перебуватиме під вартою.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів.Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронцями зафіксували три епізоди збуту чоловіком таблеток з умістом бупренорфіну.Уранці 24 серпня 2023 року працівники поліції у Нововолинську затримали його і вилучили у нього ліки, вільний обіг яких обмежено.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.