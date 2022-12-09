Волинянин, який збував бупренорфін, перебуватиме під вартою. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Житель Нововолинська, підозрюваний у збуті наркотичних засобів, перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів.
Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронцями зафіксували три епізоди збуту чоловіком таблеток з умістом бупренорфіну.
Уранці 24 серпня 2023 року працівники поліції у Нововолинську затримали його і вилучили у нього ліки, вільний обіг яких обмежено.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 33-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів.
Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронцями зафіксували три епізоди збуту чоловіком таблеток з умістом бупренорфіну.
Уранці 24 серпня 2023 року працівники поліції у Нововолинську затримали його і вилучили у нього ліки, вільний обіг яких обмежено.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
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