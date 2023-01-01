Помер Герой з Волині Олександр Маргіта

Помер Герой з Волині Олександр Маргіта
Невблаганна смерть забрала життя жителя смт Іваничі, військовослужбовця, молодшого сержанта Маргіту Олександра Ігоровича.

Про це повідомляють у громаді.

"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олександра Маргіти – та розділяють їх горе.

Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.

На всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 28, 29, 30 серпня 2023 року.

"Для вшанування пам’яті військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголосили у громаді.

Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя буде надана додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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