Помер Герой з Волині Олександр Маргіта

Маргіту Олександра Ігоровича.



Про це



"Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова Лідія Томашевська, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олександра Маргіти – та розділяють їх горе.



Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.



На всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 28, 29, 30 серпня 2023 року.



"Для вшанування пам’яті військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголосили у громаді.



Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя буде надана додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невблаганна смерть забрала життя жителя смт Іваничі, військовослужбовця, молодшого сержантаПро це повідомляють у громаді."Іваничівська селищна рада, виконавчий комітет, селищний голова, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олександра Маргіти – та розділяють їх горе.Світла пам’ять Герою! У скорботі низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю", - йдеться в повідомленні.На всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби 28, 29, 30 серпня 2023 року."Для вшанування пам’яті військовослужбовця у російсько-українській війні просимо приспустити Державні Прапори з чорними стрічками на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій", - наголосили у громаді.Зазначається, що детальна інформація щодо перевезення та поховання Героя буде надана додатково.

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