У Луцьку встановлюють особи зловмисників, які скоїли крадіжку в гіпермаркеті

У Луцьку поліцейські встановлюють особи зловмисників, які крали з гіпермаркету.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють особи зловмисників, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці з торгового закладу.Подія відбулася у суботу, 26 серпня, по проспекту Соборності у Луцьку. За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.