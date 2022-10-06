У Луцьку встановлюють особи зловмисників, які скоїли крадіжку в гіпермаркеті
Сьогодні, 15:32
У Луцьку поліцейські встановлюють особи зловмисників, які крали з гіпермаркету.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють особи зловмисників, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці з торгового закладу.
Подія відбулася у суботу, 26 серпня, по проспекту Соборності у Луцьку. За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють особи зловмисників, які обґрунтовано підозрюються у крадіжці з торгового закладу.
Подія відбулася у суботу, 26 серпня, по проспекту Соборності у Луцьку. За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про цих осіб, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380970981704, +380997690685 або 102.
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