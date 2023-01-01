У Луцьку вночі затримали водія «під кайфом»: у пасажира знайшли наркотики. ФОТО

У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у громадянина.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталося це сьогодні уночі, 28 серпня, близько 4-ї години.Інспектори саме патрулювали вулицею Ківерцівською, коли помітили автомобіль марки Dacia, що порушував комендантську годину. Вони зупинили транспортний засіб, за кермом перебував 49-річний громадянин, поруч сидів ще один, 32-річний чоловік.У керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння, тож вирішили провести щодо громадян поверхневу перевірку. Під час огляду вони виявили у пасажира поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина, а також два саморобні пристрої для вживання наркотиків.Оскільки в діях пасажира були ознаки кримінального правопорушення на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Водія ж, за його згодою, доставили в медичний заклад для освідування.