У Луцьку вночі затримали водія «під кайфом»: у пасажира знайшли наркотики. ФОТО

У Луцьку вночі затримали водія «під кайфом»: у пасажира знайшли наркотики. ФОТО
У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у громадянина.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталося це сьогодні уночі, 28 серпня, близько 4-ї години.

Інспектори саме патрулювали вулицею Ківерцівською, коли помітили автомобіль марки Dacia, що порушував комендантську годину. Вони зупинили транспортний засіб, за кермом перебував 49-річний громадянин, поруч сидів ще один, 32-річний чоловік.

У керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння, тож вирішили провести щодо громадян поверхневу перевірку. Під час огляду вони виявили у пасажира поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина, а також два саморобні пристрої для вживання наркотиків.
У Луцьку вночі затримали водія «під кайфом»: у пасажира знайшли наркотики. ФОТО

Оскільки в діях пасажира були ознаки кримінального правопорушення на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Водія ж, за його згодою, доставили в медичний заклад для освідування.

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Теги: Луцьк, наркотики, патрульні
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