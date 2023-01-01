Померла 36-річна лікарка-стоматолог з Луцька

Померла 36-річна лікарка-стоматолог з Луцька
Після тяжкої хвороби пішла з життя лікарка-стоматолог консультативно-діагностичного центру Медичного обʼєднання Луцької міської територіальної громади Вікторія Олександрівна Стаднік.

Про це повідомили на сторінці об'єднання у фейсбуці.

Через тиждень, 5 вересня, їй мало б виповнитися 37 років, але не судилося…

У медзакладі інформують, що Вікторія Стаднік народилась у Нововолинську. Закінчила Національний медичний університет імені О.Богомольця. Після проходження інтернатури в Інституті прогресивних стоматологічних технологій у Києві працювала лікарем-стоматологом Луцької міської поліклініки №3. З 2020 року трудилась у Консультативно-діагностичному центрі і паралельно - у військово-лікарській комісії, яку згодом очолила.

«Була дисциплінованим високопрофесійним працівником та щирою і доброю людиною. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати», – пишуть колеги стоматологині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам'ять!

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Теги: Вікторія Стаднік
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