Із оркестром та побратимами тата: із пологового будинку зустріли сина загиблого Героя з Волині

Із оркестром та побратимами тата: із пологового будинку зустріли сина загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 28 серпня, вітали з народженням сина дружину нещодавно загиблого захисника України Андрія Єдинака.

Про це розповів голова Поромівської громади Олег Савчук.

На виписку породіллі з пологового будинку прибув військовий оркестр та представники Збройних сил України.

Усі побажали мамі Раїсі та її синочкові Тимурові міцного здоровʼя та переможного миру Україні.

Нагадаємо, мешканець села Лежниця Володимирського району Андрій Єдинак загинув у червні цього року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Андрій Єдинак, виписка, пологовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі смертельну хворобу зафіксували вже у трьох воєводствах
Сьогодні, 17:17
Волинянин ґвалтував 13-річну доньку – його взяли під варту
Сьогодні, 16:53
Із оркестром та побратимами тата: із пологового будинку зустріли сина загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 16:37
Замість співчуття – кпини: дідусю засудженого в росії «азовця» понівечили посіви
Сьогодні, 16:31
Померла 36-річна лікарка-стоматолог з Луцька
Сьогодні, 16:04
Схожі новини
Оркестр, лімузини, кульки: як лучани забирають своїх дружин з пологового Оркестр, лімузини, кульки: як лучани забирають своїх дружин з пологового
27 серпень, 2019, 08:15
У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО
18 травень, 11:20
У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток. ФОТО У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток. ФОТО
08 лютий, 06:00
Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років Різдвяне диво: у сім'ї волинян народилася дитина, на яку чекали 19 років
13 січень, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві
Сьогодні, 17:59
 0
У Польщі смертельну хворобу зафіксували вже у трьох воєводствах
Сьогодні, 17:17
 0
Волинянин ґвалтував 13-річну доньку – його взяли під варту
Сьогодні, 16:53
 0
Із оркестром та побратимами тата: із пологового будинку зустріли сина загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 16:37
 0
Замість співчуття – кпини: дідусю засудженого в росії «азовця» понівечили посіви
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8