Із оркестром та побратимами тата: із пологового будинку зустріли сина загиблого Героя з Волині

Андрія Єдинака.



Про це Олег Савчук.



На виписку породіллі з пологового будинку прибув військовий оркестр та представники Збройних сил України.



Усі побажали мамі Раїсі та її синочкові Тимурові міцного здоровʼя та переможного миру Україні.



Нагадаємо, мешканець села Лежниця Володимирського району Андрій Єдинак загинув у червні цього року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.







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