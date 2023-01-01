У Польщі смертельну хворобу зафіксували вже у трьох воєводствах





Як повідомляє



Обох доставили до лікарні в Оструві-Великопольському кілька днів тому. У них була температура і болі в опорно-руховому апараті. Їхній стан на момент госпіталізації лікарі оцінили як середній. Після аналізів підтверджено високе запалення, ознаки пневмонії та наявність легіонели. Хворі вказали, що останнім часом не були на півдні чи сході Польщі, де спочатку почали фіксувати випадки захворювання.



Епіцентром є Підкарпатське воєводство, де внаслідок зараження легіонелою померло вже 11 людей віком від 64 до 95 років. Наразі інфікування бактерією підтверджено у 144 жителів цього

регіону.



Перші випадки легіонельозу виявили також у Малопольському воєводстві. Заразилися двоє підопічних одного з центрів догляду за людьми похилого віку. Відомо, що жінку госпіталізували у важкому стані, щодо стану другої особи, поки немає інформації.



Джерело інфекції зараження легіонельозом поки що не встановлено. Випадок масового захворювання в Жешуві розслідує Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Не виключено, що може мати місце російська причетність.



Легіонельоз викликає бактерія Legionella pneumophila. Саме захворювання є формою пневмонії, яка у 5-15% заражених закінчується летальними випадками. Зазвичай воно розвивається через 5-6 днів після зараження, хоча інкубаційний період тривати і довше. Легіонельоз починається з лихоманки, ознобу, головного та мʼязового болю. Після цього зʼявляється сухий кашель і утруднене дихання, що прогресує до важкої пневмонії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші випадки зараження легіонельозом зафіксовано тепер у Великопольському та Малопольському воєводствах.Як повідомляє Yavp.pl , y Великопольському воєводстві твердився діагноз легіонельоз у 2-х осіб. Це подружжя - 53-річний чоловік і 54-річна жінка.Обох доставили до лікарні в Оструві-Великопольському кілька днів тому. У них була температура і болі в опорно-руховому апараті. Їхній стан на момент госпіталізації лікарі оцінили як середній. Після аналізів підтверджено високе запалення, ознаки пневмонії та наявність легіонели. Хворі вказали, що останнім часом не були на півдні чи сході Польщі, де спочатку почали фіксувати випадки захворювання.Епіцентром є Підкарпатське воєводство, де внаслідок зараження легіонелою померло вже 11 людей віком від 64 до 95 років. Наразі інфікування бактерією підтверджено у 144 жителів цьогорегіону.Перші випадки легіонельозу виявили також у Малопольському воєводстві. Заразилися двоє підопічних одного з центрів догляду за людьми похилого віку. Відомо, що жінку госпіталізували у важкому стані, щодо стану другої особи, поки немає інформації.Джерело інфекції зараження легіонельозом поки що не встановлено. Випадок масовогорозслідує Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Не виключено, що може мати місце російська причетність.Легіонельоз викликає бактерія Legionella pneumophila. Саме захворювання є формою пневмонії, яка у 5-15% заражених закінчується летальними випадками. Зазвичай воно розвивається через 5-6 днів після зараження, хоча інкубаційний період тривати і довше. Легіонельоз починається з лихоманки, ознобу, головного та мʼязового болю. Після цього зʼявляється сухий кашель і утруднене дихання, що прогресує до важкої пневмонії.

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