Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві
Сьогодні, 17:59
У Києві в своєму кабінеті знайшли мертвим полковника Служби безпеки України.
Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.
В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.
"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.
Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування".
Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.
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Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.
В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.
"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.
Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування".
Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.
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