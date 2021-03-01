Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві

Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві
У Києві в своєму кабінеті знайшли мертвим полковника Служби безпеки України.

Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.

В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.

"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.

Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування".

Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.

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Теги: СБУ, Київ, поранення, працівник, смерть
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