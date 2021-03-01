Полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті в Києві





Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі



В СБУ підтвердили смерть свого співробітника.



"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.



Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.



Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування".



Також джерела УП в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.

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