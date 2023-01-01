Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт і підготовку до зими

Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт і підготовку до зими
Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача, на якій приділили увагу наступальним діям і забезпеченню фронту всім необхідним, зокрема зброєю.

Про це пише Суспільне.

За його словами, під час засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів напрямків Олександра Сирського і Олександра Тарнавського.

"Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", — продовжив Зеленський.

Окрім цього, президент додав, що на Ставці продемонстрували звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Його розглянуть на наступному зібранні Ради національної безпеки й оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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