Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт і підготовку до зими

Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача, на якій приділили увагу наступальним діям і забезпеченню фронту всім необхідним, зокрема зброєю.



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За його словами, під час засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів напрямків Олександра Сирського і Олександра Тарнавського.



"Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", — продовжив Зеленський.



Окрім цього, президент додав, що на Ставці продемонстрували звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Його розглянуть на наступному зібранні Ради національної безпеки й оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзібрав Ставку верховного головнокомандувача, на якій приділили увагу наступальним діям і забезпеченню фронту всім необхідним, зокрема зброєю.Про це пише Суспільне За його словами, під час засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУта командувачів напрямків"Реалізація плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури. Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", — продовжив Зеленський.Окрім цього, президент додав, що на Ставці продемонстрували звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Його розглянуть на наступному зібранні Ради національної безпеки й оборони.

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