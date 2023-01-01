Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое

Марина Мажула виборола абсолютну першість на ICF Paracanoe World Ghampionships-2023 — чемпіонаті світу з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.



Як повідомили в Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", турнір параканоїстів відбувся в місті Дуйсбург (Німеччина).



Як з'ясувало



27 серпня у фінальному заїзді Марина Мажула випередила 31-річну чилійську спортсменку Кетрін Воллерман, яка стала другою, та 38-річну канадську параканоїстку Бріанну Геннессі, яка прийшла до фіналу третьою. Чемпіонський час Марини — 51.824.



Довідково: Марина Мажула — уродженка Ковельщини, проживає в Луцьку. Чемпіонка світу з параканое 2022 року, заслужений майстер спорту України.

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