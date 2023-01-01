Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня

У вівторок, 29 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°.За даними Sinoptik, ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.у цей день відзначається свято Спаса Нерукотворного. Наші пращури говорили: "Третій Спас – хліба припас", оскільки до цього дня вже збирали новий врожай. У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде. А якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покров (14 жовтня) буде морозно.