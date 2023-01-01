Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 29 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°.
За даними Sinoptik, ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Народний прогноз погоди: у цей день відзначається свято Спаса Нерукотворного. Наші пращури говорили: "Третій Спас – хліба припас", оскільки до цього дня вже збирали новий врожай. У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде. А якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покров (14 жовтня) буде морозно.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°.
За даними Sinoptik, ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Народний прогноз погоди: у цей день відзначається свято Спаса Нерукотворного. Наші пращури говорили: "Третій Спас – хліба припас", оскільки до цього дня вже збирали новий врожай. У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде. А якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покров (14 жовтня) буде морозно.
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