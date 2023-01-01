Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
У вівторок, 29 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 30-35°.

За даними Sinoptik, ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Народний прогноз погоди: у цей день відзначається свято Спаса Нерукотворного. Наші пращури говорили: "Третій Спас – хліба припас", оскільки до цього дня вже збирали новий врожай. У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде. А якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покров (14 жовтня) буде морозно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Дія.Бізнес у Луцьку запустили нові безоплатні консультації юриста та бухгалтера
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое
Сьогодні, 19:22
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного , – Генштаб
Сьогодні, 18:44
Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт і підготовку до зими
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 серпня
27 серпень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 27 серпня Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 27 серпня
26 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 серпня
24 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
22 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Дія.Бізнес у Луцьку запустили нові безоплатні консультації юриста та бухгалтера
Сьогодні, 20:25
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое
Сьогодні, 19:22
 0
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного , – Генштаб
Сьогодні, 18:44
 0
Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт і підготовку до зими
Сьогодні, 18:24
 0
Медіа
відео
1/8