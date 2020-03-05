На Волині військовому, в якого лопнули барабанні перетинки, врятували слух. ВІДЕО





Як розповів Андрій Гнатюк, медики провели два оперативні втручання для реконструкції.



Військовослужбовцю Петру — 50 років. Чоловік родом із міста Дубна Рівненської області. Контузію отримав на службі, внаслідок танкових обстрілів під Соледаром на Донеччині.



"Евакуювали досить швидко, бо за класикою після обстрілу повинна бути атака, але вони не наважилися атакувати. Це був хаотичний обстріл, в який я потрапив... Два дні я не пам'ятаю", — говорить боєць.



Опритомнів, сказав рівненчанин, через декілька днів у реанімації в Дніпрі. Каже: спочатку не орієнтувався в часі, мова відновилася орієнтовно через три тижні. За документами Петро був невідомим.



З його слів, лікарів чув дуже слабо, на запитання про вік показував на пальцях цифри "50", а розмовляти тривалий час не міг через травму обличчя.



"Коли в реанімації більш-менш прийшов до тями, мене питають, хто такий і звідки, бо було написано, що невідомий, рідні розшукували… Коли шукали, сказали, що помилка була в прізвищі. Оце, що я показав 50 років, то таким чином мене знайшли", — каже чоловік.



Хірургічне відновлення слуху: як відновлювали барабанні перетинки

Зі слів Петра, лікарі діагностували, що в обох вухах лопнули барабанні перетинки, котрі потрібно було реконструювати. На першому етапі, який відбувся в травні цього року, рівненчанину прооперували праве вухо.



Другий етап відбувся нещодавно. Зі слів чоловіка, коли минуло достатньо часу після попереднього хірургічного втручання, медики дозволили наступну операцію.



Як розповів хірург відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Щурук, аби сформувати нову барабанну перетинку, використали хрящ та охрястя вушної раковини, вшили її в слуховий вхід. Так, каже, вдалося відновити звукосприйняття.



"Це вже тут верхні відділи барабанної порожнини, а це є довгий відросток кувалди, який з’єднаний з голівкою стремена. Ланцюжок рухомий, неушкоджений, тож є перспектива на хороший слух у цього пацієнта", — зазначив медик.



Зі слів хірурга, для проведення такого оперативного втручання для Петра будо декілька причин: можливі інфекції в барабанній порожнині, можливе внаслідок травми вростання шкіри барабанної перетинки, що призводить до тривалих гноєтеч і хронічного гнійного середнього отиту.



"Третя причина, через яку треба було робити цю операцію, — покращення слуху", — сказав лікар-хірург і додав, що під час операції Петру також видалили мікроуламки розірваної барабанної перетинки.



Зараз військовослужбовець Петро відновлюється після операції і знову чує. З його слів, завдяки хірургічному втручанню може повноцінно відчувати життя.



"Появляються нові звуки. Наприклад, звук води, яка біжить в умивальнику. Раніше я просто її бачив… Себе почуваєш впевненіше. Вийшов на вулицю – машина проїхала, оп! – уже вона проїхала", — говорить військовий.



З початком повномасштабної війни збільшилася кількість пацієнтів, які звертаються із акубаротравмами, тобто пошкодженнями внутрішнього вуха унаслідок вибухової хвилі, – розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей.



"Оперативне лікування відбувається малоінвазивним шляхом, що забезпечує швидке повернення хворого до роботи, до виконання обов’язків, тим більше швидке відновлення хворого", — сказав меддиректор.



За понад рік ЛОР-хірурги Волинської обласної клінічної лікарні, додав Микола Галей, провели військовим 60 таких операцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Медики Волинської обласної лікарні врятували військовослужбовцю слух після акубаротравми. У чоловіка в обох вухах лопнули барабанні перетинки.Як розповів Суспільному речник медзакладу, медики провели два оперативні втручання для реконструкції.Військовослужбовцю Петру — 50 років. Чоловік родом із міста Дубна Рівненської області. Контузію отримав на службі, внаслідок танкових обстрілів під Соледаром на Донеччині."Евакуювали досить швидко, бо за класикою після обстрілу повинна бути атака, але вони не наважилися атакувати. Це був хаотичний обстріл, в який я потрапив... Два дні я не пам'ятаю", — говорить боєць.Опритомнів, сказав рівненчанин, через декілька днів у реанімації в Дніпрі. Каже: спочатку не орієнтувався в часі, мова відновилася орієнтовно через три тижні. За документами Петро був невідомим.З його слів, лікарів чув дуже слабо, на запитання про вік показував на пальцях цифри "50", а розмовляти тривалий час не міг через травму обличчя."Коли в реанімації більш-менш прийшов до тями, мене питають, хто такий і звідки, бо було написано, що невідомий, рідні розшукували… Коли шукали, сказали, що помилка була в прізвищі. Оце, що я показав 50 років, то таким чином мене знайшли", — каже чоловік.Хірургічне відновлення слуху: як відновлювали барабанні перетинкиЗі слів Петра, лікарі діагностували, що в обох вухах лопнули барабанні перетинки, котрі потрібно було реконструювати. На першому етапі, який відбувся в травні цього року, рівненчанину прооперували праве вухо.Другий етап відбувся нещодавно. Зі слів чоловіка, коли минуло достатньо часу після попереднього хірургічного втручання, медики дозволили наступну операцію.Як розповів хірург відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Щурук, аби сформувати нову барабанну перетинку, використали хрящ та охрястя вушної раковини, вшили її в слуховий вхід. Так, каже, вдалося відновити звукосприйняття."Це вже тут верхні відділи барабанної порожнини, а це є довгий відросток кувалди, який з’єднаний з голівкою стремена. Ланцюжок рухомий, неушкоджений, тож є перспектива на хороший слух у цього пацієнта", — зазначив медик.Зі слів хірурга, для проведення такого оперативного втручання для Петра будо декілька причин: можливі інфекції в барабанній порожнині, можливе внаслідок травми вростання шкіри барабанної перетинки, що призводить до тривалих гноєтеч і хронічного гнійного середнього отиту."Третя причина, через яку треба було робити цю операцію, — покращення слуху", — сказав лікар-хірург і додав, що під час операції Петру також видалили мікроуламки розірваної барабанної перетинки.Зараз військовослужбовець Петро відновлюється після операції і знову чує. З його слів, завдяки хірургічному втручанню може повноцінно відчувати життя."Появляються нові звуки. Наприклад, звук води, яка біжить в умивальнику. Раніше я просто її бачив… Себе почуваєш впевненіше. Вийшов на вулицю – машина проїхала, оп! – уже вона проїхала", — говорить військовий.З початком повномасштабної війни збільшилася кількість пацієнтів, які звертаються із акубаротравмами, тобто пошкодженнями внутрішнього вуха унаслідок вибухової хвилі, – розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей."Оперативне лікування відбувається малоінвазивним шляхом, що забезпечує швидке повернення хворого до роботи, до виконання обов’язків, тим більше швидке відновлення хворого", — сказав меддиректор.За понад рік ЛОР-хірурги Волинської обласної клінічної лікарні, додав Микола Галей, провели військовим 60 таких операцій.

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