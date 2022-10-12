Рідним двох полеглих Героїв з Волині вручили посмертні нагороди

Рідним двох полеглих Героїв з Волині вручили посмертні нагороди
Президент посмертно нагородив орденами «За мужність» ІІІ ступеня військових Каніщева В’ячеслава Михайловича із Любитова та Смаля Ігоря Васильовича зі Скулина Колодяжненської громади.

Сьогодні представники територіального центу комплектування та соціальної підтримки та місцевої влади вручили нагороди рідним полеглих захисників, повідомили у громаді, - повідомляє ІА Волинські новини.

Ігор Смаль – серед тих, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя, і поліг смертю хоробрих на Миколаївщині 13 квітня 2022 року. Військовий за час служби проявив себе як мужній та відважний воїн, тож за свій героїзм і був удостоєний нагороди, але, на жаль, посмертно. Жодна військова відзнака і людська шана не повернуть згорьованій матері сина, та нині, передаючи Надії Михайлівні орден, подякували за те, що виховала Героя.

Життя захисника В’ячеслава Каніщева обірвалося 1 вересня 2022 року внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині: Герой до останнього подиху зберігав вірність військовій присязі та українському народові. Сьогодні його посмертну нагороду передали дружині Тетяні Марківні.

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Теги: Волинь, нагорода, смерть, Герой
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