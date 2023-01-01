Про успіхи на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня

Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:У селі Липини Луцького району місцеві жителі виготовляють маскувальні сітки для військовослужбовців. Зараз волонтери плетуть партію виробів для танкістів.Волонтеррозповідає: для сіток використовують спеціальну тканину, яка не мокне, адже завдяки цьому накриті об'єкти не бачить ворог.Волинянину змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 м здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.У складі української четвірки з Андрієм Рибачком булита. Вони подолала дистанцію за одну хвилину та 32,725 секунди. Українці поступилися чемпіонам іспанцям (1:30,808) та срібним призерам із Польщі (1:32,373).Волинських тероборонівців на передовій відзначили нагородами. ФОТОДо Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України бійців і бійчинь Волинської бригади тероборони відзначили бойовими нагородами.На позиціях відзнаки нагородженим вручив командир 100 обр ТрО, полковникЗаступниця Міністра оборони Україниофіційно підтвердила звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області.Під час включення з Military Media Center вона зазначила, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 261 310 російських військових, зокрема 490 — лише за вчора, 27 серпня.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4400 (+4 за вчора);• бойові броньовані машини — 8562 (+8);• артилерійські системи — 5425 (+22);• реактивні системи залпового вогню — 730 (+2);• засоби протиповітряної оборони — 499 (+1);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4383 (+5);• крилаті ракети — 1415 (+4);• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка та автоцистерни — 7866 (+12);• спеціальна техніка — 809 (+1).44 країни та майже 2000 учасників зі всіх куточків світу. Вихованці Володимирської ДЮСШ ім. Зінкевича гідно представили Україну в боксі та вибороли золото та срібло. Також команда України посіла перше командне місце.У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху 100-ї окремої бригади територіальної оборони.100-та бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу. Каже: це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей."Тут залізо, касетні набої, які прилітають від російських солдатів, начиння, яким начиняють снаряди, які розлітаються і ранять наших хлопців, є трофейний шолом російський", – говорить Костянтин Бойчук.Спортсменка з Волині Марина Мажула виборола абсолютну першість на ICF Paracanoe World Ghampionships-2023 — чемпіонаті світу з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.Медики Волинської обласної лікарні врятували військовослужбовцю слух після акубаротравми. У чоловіка в обох вухах лопнули барабанні перетинки.Дев’ятеро волинян, які минулого тижня поїхали у Благодатівку, відремонтували там ще три житлові будівлі.