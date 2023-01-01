Про успіхи на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
28 серпень, 23:23
Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.
Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:
Показали, як волонтери у Луцькому районі плетуть маскувальні сітки для воїнів. ВІДЕО
У селі Липини Луцького району місцеві жителі виготовляють маскувальні сітки для військовослужбовців. Зараз волонтери плетуть партію виробів для танкістів.
Волонтер Олександр Лозбін розповідає: для сіток використовують спеціальну тканину, яка не мокне, адже завдяки цьому накриті об'єкти не бачить ворог.
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Волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Волинянин Андрій Рибачок у змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 м здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.
У складі української четвірки з Андрієм Рибачком були Віталій Вергелес, Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Вони подолала дистанцію за одну хвилину та 32,725 секунди. Українці поступилися чемпіонам іспанцям (1:30,808) та срібним призерам із Польщі (1:32,373).
Волинських тероборонівців на передовій відзначили нагородами. ФОТО
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України бійців і бійчинь Волинської бригади тероборони відзначили бойовими нагородами.
На позиціях відзнаки нагородженим вручив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.
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ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області.
Під час включення з Military Media Center вона зазначила, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.
Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 261 310 російських військових, зокрема 490 — лише за вчора, 27 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4400 (+4 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8562 (+8);
• артилерійські системи — 5425 (+22);
• реактивні системи залпового вогню — 730 (+2);
• засоби протиповітряної оборони — 499 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4383 (+5);
• крилаті ракети — 1415 (+4);
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 7866 (+12);
• спеціальна техніка — 809 (+1).
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
44 країни та майже 2000 учасників зі всіх куточків світу. Вихованці Володимирської ДЮСШ ім. Зінкевича гідно представили Україну в боксі та вибороли золото та срібло. Також команда України посіла перше командне місце.
В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО
У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
100-та бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу Костянтин Байчук. Каже: це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей.
"Тут залізо, касетні набої, які прилітають від російських солдатів, начиння, яким начиняють снаряди, які розлітаються і ранять наших хлопців, є трофейний шолом російський", – говорить Костянтин Бойчук.
Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое
Спортсменка з Волині Марина Мажула виборола абсолютну першість на ICF Paracanoe World Ghampionships-2023 — чемпіонаті світу з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.
На Волині військовому, в якого лопнули барабанні перетинки, врятували слух. ВІДЕО
Медики Волинської обласної лікарні врятували військовослужбовцю слух після акубаротравми. У чоловіка в обох вухах лопнули барабанні перетинки.
Волинські волонтери встановили нові дахи на трьох будинках у Благодатівці. ВІДЕО
Дев’ятеро волинян, які минулого тижня поїхали у Благодатівку, відремонтували там ще три житлові будівлі.
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Сьогодні, 28 серпня, ми писали про таке:
Показали, як волонтери у Луцькому районі плетуть маскувальні сітки для воїнів. ВІДЕО
У селі Липини Луцького району місцеві жителі виготовляють маскувальні сітки для військовослужбовців. Зараз волонтери плетуть партію виробів для танкістів.
Волонтер Олександр Лозбін розповідає: для сіток використовують спеціальну тканину, яка не мокне, адже завдяки цьому накриті об'єкти не бачить ворог.
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Волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Волинянин Андрій Рибачок у змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 м здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.
У складі української четвірки з Андрієм Рибачком були Віталій Вергелес, Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Вони подолала дистанцію за одну хвилину та 32,725 секунди. Українці поступилися чемпіонам іспанцям (1:30,808) та срібним призерам із Польщі (1:32,373).
Волинських тероборонівців на передовій відзначили нагородами. ФОТО
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України бійців і бійчинь Волинської бригади тероборони відзначили бойовими нагородами.
На позиціях відзнаки нагородженим вручив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області.
Під час включення з Military Media Center вона зазначила, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.
Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 261 310 російських військових, зокрема 490 — лише за вчора, 27 серпня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4400 (+4 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8562 (+8);
• артилерійські системи — 5425 (+22);
• реактивні системи залпового вогню — 730 (+2);
• засоби протиповітряної оборони — 499 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4383 (+5);
• крилаті ракети — 1415 (+4);
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 7866 (+12);
• спеціальна техніка — 809 (+1).
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
44 країни та майже 2000 учасників зі всіх куточків світу. Вихованці Володимирської ДЮСШ ім. Зінкевича гідно представили Україну в боксі та вибороли золото та срібло. Також команда України посіла перше командне місце.
В обласному музеї війська відкрили експозицію, яка присвячена 100-ій Волинській бригаді ТРО. ВІДЕО
У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
100-та бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу Костянтин Байчук. Каже: це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей.
"Тут залізо, касетні набої, які прилітають від російських солдатів, начиння, яким начиняють снаряди, які розлітаються і ранять наших хлопців, є трофейний шолом російський", – говорить Костянтин Бойчук.
Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое
Спортсменка з Волині Марина Мажула виборола абсолютну першість на ICF Paracanoe World Ghampionships-2023 — чемпіонаті світу з параканое серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.
На Волині військовому, в якого лопнули барабанні перетинки, врятували слух. ВІДЕО
Медики Волинської обласної лікарні врятували військовослужбовцю слух після акубаротравми. У чоловіка в обох вухах лопнули барабанні перетинки.
Волинські волонтери встановили нові дахи на трьох будинках у Благодатівці. ВІДЕО
Дев’ятеро волинян, які минулого тижня поїхали у Благодатівку, відремонтували там ще три житлові будівлі.
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