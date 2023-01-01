Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
Сьогодні, 10:12
44 країни та майже 2000 учасників зі всіх куточків світу. Вихованці Володимирської ДЮСШ ім. Зінкевича гідно представили Україну в боксі та вибороли золото та срібло. Також команда України посіла перше командне місце. Тренерка – Юлія Семко.
Про це з посиланням на сторінку тренерки пише БУГ.
"Велика подяка батькам Вадиму Іванчуку, Юлії Іванчук та Івану Озерову, які повірили в своїх дітей та віднайшли кошти на поїздку.
А також студентській федерації боксу за екіпіровку та транспорт в аеропорт.
Хотілося, щоб зі сторони держави та меценатів в нас трошки більше уваги приділялося обдарованій молоді", – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це з посиланням на сторінку тренерки пише БУГ.
"Велика подяка батькам Вадиму Іванчуку, Юлії Іванчук та Івану Озерову, які повірили в своїх дітей та віднайшли кошти на поїздку.
А також студентській федерації боксу за екіпіровку та транспорт в аеропорт.
Хотілося, щоб зі сторони держави та меценатів в нас трошки більше уваги приділялося обдарованій молоді", – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДТП на Волині: зіткнулися автомобіль та мотоцикл. ФОТО
Сьогодні, 10:20
«Чим швидше зберемо, тим більше життів збережемо»: волинська «сотка» оголосила масштабний збір
Сьогодні, 10:17
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
Сьогодні, 10:12
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:35
Вертикальні пилососи: чим вони відрізняються від звичайних*
Сьогодні, 09:20
Медіа