Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії

Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії
44 країни та майже 2000 учасників зі всіх куточків світу. Вихованці Володимирської ДЮСШ ім. Зінкевича гідно представили Україну в боксі та вибороли золото та срібло. Також команда України посіла перше командне місце. Тренерка – Юлія Семко.

Про це з посиланням на сторінку тренерки пише БУГ.

"Велика подяка батькам Вадиму Іванчуку, Юлії Іванчук та Івану Озерову, які повірили в своїх дітей та віднайшли кошти на поїздку.

А також студентській федерації боксу за екіпіровку та транспорт в аеропорт.

Хотілося, щоб зі сторони держави та меценатів в нас трошки більше уваги приділялося обдарованій молоді", – йдеться в дописі.
Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії


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Теги: спорт, Волинь, бокс
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