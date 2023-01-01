Волинські боксери вибороли медалі на всесвітній гімназіаді у Бразилії

Юлія Семко.



Про це з посиланням на сторінку тренерки пише



"Велика подяка батькам Вадиму Іванчуку, Юлії Іванчук та Івану Озерову, які повірили в своїх дітей та віднайшли кошти на поїздку.



А також студентській федерації боксу за екіпіровку та транспорт в аеропорт.



Хотілося, щоб зі сторони держави та меценатів в нас трошки більше уваги приділялося обдарованій молоді", – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 44 країни та майже 2000 учасників зі всіх куточків світу. Вихованці Володимирської ДЮСШ ім. Зінкевича гідно представили Україну в боксі та вибороли золото та срібло. Також команда України посіла перше командне місце. Тренерка –Про це з посиланням на сторінку тренерки пише БУГ "Велика подяка батькамта, які повірили в своїх дітей та віднайшли кошти на поїздку.А також студентській федерації боксу за екіпіровку та транспорт в аеропорт.Хотілося, щоб зі сторони держави та меценатів в нас трошки більше уваги приділялося обдарованій молоді", – йдеться в дописі.

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