Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 261 310 російських військових, зокрема 490 — лише за вчора, 27 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4400 (+4 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8562 (+8);
• артилерійські системи — 5425 (+22);
• реактивні системи залпового вогню — 730 (+2);
• засоби протиповітряної оборони — 499 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4383 (+5);
• крилаті ракети — 1415 (+4);
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 7866 (+12);
• спеціальна техніка — 809 (+1).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:35
Вертикальні пилососи: чим вони відрізняються від звичайних*
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:10
ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Сьогодні, 09:00
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:35
 0
Вертикальні пилососи: чим вони відрізняються від звичайних*
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:10
 0
ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Сьогодні, 09:00
 0
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8