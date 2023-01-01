Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 261 310 російських військових, зокрема 490 — лише за вчора, 27 серпня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4400 (+4 за вчора);• бойові броньовані машини — 8562 (+8);• артилерійські системи — 5425 (+22);• реактивні системи залпового вогню — 730 (+2);• засоби протиповітряної оборони — 499 (+1);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4383 (+5);• крилаті ракети — 1415 (+4);• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка та автоцистерни — 7866 (+12);• спеціальна техніка — 809 (+1).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.