Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:10
28 серпня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.28.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.50, а продають за 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.28.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:35
Вертикальні пилососи: чим вони відрізняються від звичайних*
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:10
ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Сьогодні, 09:00
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
Медіа