Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Протягом минулої доби, 27 серпня, на фронті відбулося 34 бойові зіткнення. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та крилатих ракет, а також завдавали авіаційних ударів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Протиповітряна оборона знищила 4 крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях.

Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:

Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський: росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Куп’янський: окупанти завдали авіаударів у районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів на Харківщині.

Лиманський: противник марно наступав у районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

Бахмутський: ворог безрезультатно наступав у районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів на Донеччині.

Авдіївський: артобстрілів російських військ зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артобстрілів зазнали 6 населених пунктів.

Шахтарський: росіяни завдали авіаударів у районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів ворога постраждали 5 населених пунктів.

Запорізький: окупанти завдали авіаударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 25 населених пунктів.

Херсонський: ворог завдав авіаударів у районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Мелітопольський: Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, зведення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:10
ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Сьогодні, 09:00
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
Росія атакувала ракетами Полтавщину: є загиблі і поранені
Сьогодні, 08:38
Як оформити медичну довідку в школу через Helsi: інструкція
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
25 серпень, 08:48
Протягом доби відбулось 22 бойові зіткнення. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Протягом доби відбулось 22 бойові зіткнення. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
20 серпень, 22:30
Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
18 серпень, 08:49
Протягом доби відбулось 24 бойові зіткнення. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Протягом доби відбулось 24 бойові зіткнення. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
17 серпень, 19:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:35
 0
Вертикальні пилососи: чим вони відрізняються від звичайних*
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 28 серпня
Сьогодні, 09:10
 0
ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Сьогодні, 09:00
 0
Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8