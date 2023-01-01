Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом минулої доби, 27 серпня, на фронті відбулося 34 бойові зіткнення. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та крилатих ракет, а також завдавали авіаційних ударів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом минулої доби окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Протиповітряна оборона знищила 4 крилаті ракети.Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях.Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.окупанти завдали авіаударів у районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів на Харківщині.противник марно наступав у районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.ворог безрезультатно наступав у районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів на Донеччині.артобстрілів російських військ зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артобстрілів зазнали 6 населених пунктів.росіяни завдали авіаударів у районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів ворога постраждали 5 населених пунктів.окупанти завдали авіаударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 25 населених пунктів.ворог завдав авіаударів у районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.