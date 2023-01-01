Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
Протягом минулої доби, 27 серпня, на фронті відбулося 34 бойові зіткнення. Російсько-окупаційні війська атакували Україну з реактивних систем залпового вогню та крилатих ракет, а також завдавали авіаційних ударів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Протягом минулої доби окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Протиповітряна оборона знищила 4 крилаті ракети.
Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях.
Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:
Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.
Сіверський і Слобожанський: росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.
Куп’янський: окупанти завдали авіаударів у районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів на Харківщині.
Лиманський: противник марно наступав у районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.
Бахмутський: ворог безрезультатно наступав у районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів на Донеччині.
Авдіївський: артобстрілів російських військ зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артобстрілів зазнали 6 населених пунктів.
Шахтарський: росіяни завдали авіаударів у районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів ворога постраждали 5 населених пунктів.
Запорізький: окупанти завдали авіаударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 25 населених пунктів.
Херсонський: ворог завдав авіаударів у районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
Мелітопольський: Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Протягом минулої доби окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Протиповітряна оборона знищила 4 крилаті ракети.
Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях.
Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками:
Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.
Сіверський і Слобожанський: росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.
Куп’янський: окупанти завдали авіаударів у районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів на Харківщині.
Лиманський: противник марно наступав у районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.
Бахмутський: ворог безрезультатно наступав у районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів на Донеччині.
Авдіївський: артобстрілів російських військ зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки. Артобстрілів зазнали 6 населених пунктів.
Шахтарський: росіяни завдали авіаударів у районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів ворога постраждали 5 населених пунктів.
Запорізький: окупанти завдали авіаударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів росіян постраждали понад 25 населених пунктів.
Херсонський: ворог завдав авіаударів у районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
Мелітопольський: Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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