ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Сьогодні, 09:00
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області.
Під час включення з Military Media Center вона зазначила, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.
Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».
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Під час включення з Military Media Center вона зазначила, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.
Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».
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