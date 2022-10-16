ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі

ЗСУ звільнили Роботине і просуваються далі
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення Роботиного Пологівського району Запорізької області.

Під час включення з Military Media Center вона зазначила, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше» цього населеного пункту.

Заступниця міністра зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».

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Теги: Роботине, Ганна Маляр
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