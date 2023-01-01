Росія атакувала ракетами Полтавщину: є загиблі і поранені

Росія атакувала ракетами Полтавщину: є загиблі і поранені
У ніч проти 28 серпня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по промисловому обʼєкту у Полтавській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще двох громадян доставили у лікарню з незначними ушкодженнями. Про місце перебування ще двох людей наразі невідомо.

Нині фахівці проводять на місці влучання пошукові роботи та розбирають завали. Внаслідок атаки було повністю зруйновано виробничий цех.

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Теги: Полтавщина, ракетна атака
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