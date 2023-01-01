Росія атакувала ракетами Полтавщину: є загиблі і поранені

У ніч проти 28 серпня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по промисловому обʼєкту у Полтавській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних.Про це повідомив очільник обласної військової адміністраціїЗгодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще двох громадян доставили у лікарню з незначними ушкодженнями. Про місце перебування ще двох людей наразі невідомо.Нині фахівці проводять на місці влучання пошукові роботи та розбирають завали. Внаслідок атаки було повністю зруйновано виробничий цех.