Росія атакувала ракетами Полтавщину: є загиблі і поранені
Сьогодні, 08:38
У ніч проти 28 серпня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по промисловому обʼєкту у Полтавській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще двох громадян доставили у лікарню з незначними ушкодженнями. Про місце перебування ще двох людей наразі невідомо.
Нині фахівці проводять на місці влучання пошукові роботи та розбирають завали. Внаслідок атаки було повністю зруйновано виробничий цех.
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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще двох громадян доставили у лікарню з незначними ушкодженнями. Про місце перебування ще двох людей наразі невідомо.
Нині фахівці проводять на місці влучання пошукові роботи та розбирають завали. Внаслідок атаки було повністю зруйновано виробничий цех.
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