Волинських тероборонівців на передовій відзначили нагородами. ФОТО
Сьогодні, 07:07
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України бійців і бійчинь Волинської бригади тероборони відзначили бойовими нагородами.
Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.
На позиціях відзнаки нагородженим вручив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука.
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Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.
На позиціях відзнаки нагородженим вручив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука.
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