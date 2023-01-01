Волинських тероборонівців на передовій відзначили нагородами. ФОТО

Волинських тероборонівців на передовій відзначили нагородами. ФОТО
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України бійців і бійчинь Волинської бригади тероборони відзначили бойовими нагородами.

Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони у фейсбуці.

На позиціях відзнаки нагородженим вручив командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука.


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