Волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 04:47
Волинянин Андрій Рибачок у змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 м здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили в обласній школі Вищої спортивної майстерності, передає Суспільне.
У складі української четвірки з Андрієм Рибачком були Віталій Вергелес, Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Вони подолала дистанцію за одну хвилину та 32,725 секунди. Українці поступилися чемпіонам іспанцям (1:30,808) та срібним призерам із Польщі (1:32,373).
Змагання відбувалися в Дуйсбурзі у Німеччині, де вони тривали з 23 по 27 серпня.
Довідково: 28-річний Андрій Рибачок є спортсменом основного складу Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. У складі каное-четвірки Андрій Рибачок виграв бронзову медаль чемпіонату світу і у 2022 році. Тоді команду представляли Вергелес, Рибачок, Міщук та Юрій Вандюк.
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Про це повідомили в обласній школі Вищої спортивної майстерності, передає Суспільне.
У складі української четвірки з Андрієм Рибачком були Віталій Вергелес, Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Вони подолала дистанцію за одну хвилину та 32,725 секунди. Українці поступилися чемпіонам іспанцям (1:30,808) та срібним призерам із Польщі (1:32,373).
Змагання відбувалися в Дуйсбурзі у Німеччині, де вони тривали з 23 по 27 серпня.
Довідково: 28-річний Андрій Рибачок є спортсменом основного складу Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. У складі каное-четвірки Андрій Рибачок виграв бронзову медаль чемпіонату світу і у 2022 році. Тоді команду представляли Вергелес, Рибачок, Міщук та Юрій Вандюк.
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