Волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Андрій Рибачок у змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 м здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное.



Про це повідомили в обласній школі Вищої спортивної майстерності, передає



У складі української четвірки з Андрієм Рибачком були Віталій Вергелес, Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Вони подолала дистанцію за одну хвилину та 32,725 секунди. Українці поступилися чемпіонам іспанцям (1:30,808) та срібним призерам із Польщі (1:32,373).



Змагання відбувалися в Дуйсбурзі у Німеччині, де вони тривали з 23 по 27 серпня.



Довідково: 28-річний Андрій Рибачок є спортсменом основного складу Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. У складі каное-четвірки Андрій Рибачок виграв бронзову медаль чемпіонату світу і у 2022 році. Тоді команду представляли Вергелес, Рибачок, Міщук та Юрій Вандюк.

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