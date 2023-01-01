Показали, як волонтери у Луцькому районі плетуть маскувальні сітки для воїнів. ВІДЕО

Олександр Лозбін.



З його слів, для сіток використовують спеціальну тканину, яка не мокне, каже чоловік, адже завдяки цьому накриті об'єкти не бачить ворог.



"Ця сітка, із цим плетінням, під час вітру – шелестить і коли дроном зверху дивитися, то виглядає, ніби шелестить листя. Зацінили ці сітки танкісти, тому нам треба побільше людей, щоб більше липинців долучалися, щоб допомагали плести, бо потреби колосальні", — говорить волонтер.



Олександр Лозбін каже: чотири рулони тканини зимового типу, з якої зараз плетуть маскувальні сітки, закупили за кошти, які волонтери виручили з благодійних заходів: з ярмарків вдалося зібрати 20 тисяч гривень.



"Почали їх плести, бо багато хлопців наших просили дати їм сітки, питали де можна взяти. От уже готова сітка, пакуємо її, вага до 1,5 кг і коли передаємо хлопцям, то дівчата прив’язують ось такі сердечка", — зазначив чоловік.







Маскувальні сітки плетуть вечорами після роботи, — розповіла жителька Липин Наталія Янчук. За вечір волонтери можуть виготовити шість виробів.



"Сітку доплели, її треба зняти і перевернути на другу сторону, і починаємо по новому. Виділяю свій час не вдома, а швидше сюди іду, бо це більше потрібно", — зазначила жінка.



Волонтерка говорить: дуже розчулює, коли приходять за сітками військовослужбовці.



"Ти бачиш тих хлопців, які приходять сюди за сітками і дякують, хоча це нам треба дякувати за цю жертву, яку вони віддають за нас. А ми тут живемо. Тому — пріоритет", — говорить Наталія.



Сітки в Липинах почали плести три місяці тому, — розказала місцева жителька Людмила Лісова. Навчили цього жителі Боратинської громади, які вже мали такий досвід.



"Сітку натягуємо і плетемо через одну клітинку. Лінію робимо через кожну третю клітинку, бо як знімемо сітку, то вона стягнеться і вільних клітинок не буде видно. Додаємо коричневі хмаринки, це гілочка, калюжка — маскувальне таке", — каже жінка.



Зі слів жительки Липин Ірини Ліновиченко, для важливої справи люди збираються двічі на тиждень.



"Моя дитина приходила часто сюди і дзвонила мені, каже, що плетуть сітки і мене так воно затягнуло... Кидаєш усю роботу домашню, стараєшся швидше з роботи прибігти, щоб іти плести сітки", — сказала волонтерка.



Як додав волонтер Олександр Лозбін, розмір маскувальної сітки становить 6x5 метрів. На бойові позиції військовослужбовців уже передати пів сотні сіток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Липини Луцького району місцеві жителі виготовляють маскувальні сітки для військовослужбовців. Зараз волонтери плетуть партію виробів для танкістів, — розповів Суспільному волонтерЗ його слів, для сіток використовують спеціальну тканину, яка не мокне, каже чоловік, адже завдяки цьому накриті об'єкти не бачить ворог."Ця сітка, із цим плетінням, під час вітру – шелестить і коли дроном зверху дивитися, то виглядає, ніби шелестить листя. Зацінили ці сітки танкісти, тому нам треба побільше людей, щоб більше липинців долучалися, щоб допомагали плести, бо потреби колосальні", — говорить волонтер.Олександр Лозбін каже: чотири рулони тканини зимового типу, з якої зараз плетуть маскувальні сітки, закупили за кошти, які волонтери виручили з благодійних заходів: з ярмарків вдалося зібрати 20 тисяч гривень."Почали їх плести, бо багато хлопців наших просили дати їм сітки, питали де можна взяти. От уже готова сітка, пакуємо її, вага до 1,5 кг і коли передаємо хлопцям, то дівчата прив’язують ось такі сердечка", — зазначив чоловік.Маскувальні сітки плетуть вечорами після роботи, — розповіла жителька Липин. За вечір волонтери можуть виготовити шість виробів."Сітку доплели, її треба зняти і перевернути на другу сторону, і починаємо по новому. Виділяю свій час не вдома, а швидше сюди іду, бо це більше потрібно", — зазначила жінка.Волонтерка говорить: дуже розчулює, коли приходять за сітками військовослужбовці."Ти бачиш тих хлопців, які приходять сюди за сітками і дякують, хоча це нам треба дякувати за цю жертву, яку вони віддають за нас. А ми тут живемо. Тому — пріоритет", — говорить Наталія.Сітки в Липинах почали плести три місяці тому, — розказала місцева жителька. Навчили цього жителі Боратинської громади, які вже мали такий досвід."Сітку натягуємо і плетемо через одну клітинку. Лінію робимо через кожну третю клітинку, бо як знімемо сітку, то вона стягнеться і вільних клітинок не буде видно. Додаємо коричневі хмаринки, це гілочка, калюжка — маскувальне таке", — каже жінка.Зі слів жительки Липин, для важливої справи люди збираються двічі на тиждень."Моя дитина приходила часто сюди і дзвонила мені, каже, що плетуть сітки і мене так воно затягнуло... Кидаєш усю роботу домашню, стараєшся швидше з роботи прибігти, щоб іти плести сітки", — сказала волонтерка.Як додав волонтер Олександр Лозбін, розмір маскувальної сітки становить 6x5 метрів. На бойові позиції військовослужбовців уже передати пів сотні сіток.

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