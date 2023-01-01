28 серпня на Волині: гортаючи календар

28 серпня на Волині: гортаючи календар
28 серпня день народження святкує волинський художник, член Національної спілки художників України Богдан Ясинський.

Також день народження відзначає волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.

Іменини цього дня святкують Марії.

Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і успіхів у роботі!

Окрім того, 28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів. Віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, іменини, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили восьмикласницю за розповсюдження дитячої порнографії
Сьогодні, 01:01
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 серпня
27 серпень, 23:30
У Луцьку водій збив пенсіонера: як його покарали
27 серпень, 22:40
Президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука
27 серпень, 22:10
Схожі новини
26 серпня на Волині: гортаючи календар 26 серпня на Волині: гортаючи календар
26 серпень, 00:00
31 липня на Волині: гортаючи календар 31 липня на Волині: гортаючи календар
31 липень, 00:00
30 травня на Волині: гортаючи календар 30 травня на Волині: гортаючи календар
30 травень, 00:00
29 травня на Волині: гортаючи календар 29 травня на Волині: гортаючи календар
29 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили восьмикласницю за розповсюдження дитячої порнографії
Сьогодні, 01:01
 0
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 серпня
27 серпень, 23:30
 0
У Луцьку водій збив пенсіонера: як його покарали
27 серпень, 22:40
 0
Президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука
27 серпень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8