На Волині судили восьмикласницю за розповсюдження дитячої порнографії

На Волині судили восьмикласницю за розповсюдження дитячої порнографії
Учениця 8-го класу ліцею №1 міста Ковеля виготовила та розповсюджувала дитячу порнографію, тобто вчинила дії, які підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 17 серпня, пише Ковель media.

Слідство встановило, що малолітня 21 жовтня 2020 року у вечірній час в дачному будинку на території садівничого масиву «Дружба» у Ковелі, використовуючи свій мобільний телефон, зняла на відео статевий акт, що містить ознаки дитячої порнографії. В подальшому вона надіслала дану «полуничку» на телефони іншим малолітнім.

Влітку 2022 року у денний час за місцем свого проживання дівчина зняла відео та фото, демонструючи своє оголене тіло та статеві органи, і через мережу «Telegram» розповсюдила для інших неповнолітніх.

19 квітня 2023 року поліція відкрила за цими фактами кримінальне провадження.

Нещодавно у закритому судовому засіданні розглядалося клопотання Ковельської окружної прокуратури про застосування примусових заходів виховного характеру відносно дівчини, яка виховується і утримується матір’ю.

У суді була присутня сама дівчина, її матір, як законний представник, та адвокат.

За словами прокурора, вчинене неповнолітньою суспільно-небезпечне діяння підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України, тобто виготовлення, розповсюдження дитячої порнографії, однак повідомлення про підозру їй не оголошувалось у зв’язку з тим, що вона не досягла віку кримінальної відповідальності, тобто не є суб’єктом складу вказаного кримінального правопорушення.

Суддя Сергій Панасюк клопотання прокурора задовольнив та застосував до малолітньої примусові заходи виховного характеру у вигляді застереження та передачі під нагляд матері строком на два роки.

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Теги: порно, суд, Ковель
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