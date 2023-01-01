Добрі новини від ВолиньPost за 27 серпня
Сьогодні, 23:30
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім, щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!
Сьогодні, 27 серпня, ми писали про таке:
Українські військові вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони на півдні, – Reuters
Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters командир, який воює на півдні.
Сили оборони знищили за минулу добу 550 російських солдатів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 загарбників, 6 танків та 11 безпілотників ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько (+550) осіб,
• танків ‒ 4396 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
• артилерійських систем – 5403 (+24) од,
• РСЗВ – 728 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 498 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,
• крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
• спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.
Юні волиняни привезли медалі з Всеукраїнського зльоту туристів-краєзнавців
Шість особистих медалей і командний кубок привезли волиняни зі Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, який відбувся в Закарпатті. Волинь на змаганнях представляли гуртківці Центру національно-патріотичного виховання, учні Маневицького ліцею та вихованці Станції юних туристів.
Президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука
На урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софіївській площі у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.
Серед нагороджених – уродженець Поворської громади Дмитро Геннадійович Літвінчук. В Указі Президента України №471/2023 від 4 серпня 2023 року «Про відзначення державними нагородами України» вказано: «За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Літвінчука Дмитра Геннадійовича – капітана».
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Сьогодні, 27 серпня, ми писали про таке:
Українські військові вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони на півдні, – Reuters
Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters командир, який воює на півдні.
Сили оборони знищили за минулу добу 550 російських солдатів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 загарбників, 6 танків та 11 безпілотників ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько (+550) осіб,
• танків ‒ 4396 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
• артилерійських систем – 5403 (+24) од,
• РСЗВ – 728 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 498 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,
• крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
• спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.
Юні волиняни привезли медалі з Всеукраїнського зльоту туристів-краєзнавців
Шість особистих медалей і командний кубок привезли волиняни зі Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, який відбувся в Закарпатті. Волинь на змаганнях представляли гуртківці Центру національно-патріотичного виховання, учні Маневицького ліцею та вихованці Станції юних туристів.
Президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука
На урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софіївській площі у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.
Серед нагороджених – уродженець Поворської громади Дмитро Геннадійович Літвінчук. В Указі Президента України №471/2023 від 4 серпня 2023 року «Про відзначення державними нагородами України» вказано: «За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Літвінчука Дмитра Геннадійовича – капітана».
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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