Добрі новини від ВолиньPost за 27 серпня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім, щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 27 серпня, ми писали про таке:Українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше, повідомив Reuters командир, який воює на півдні.За минулу добу Сили оборони знищили ще 550 загарбників, 6 танків та 11 безпілотників ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько (+550) осіб,• танків ‒ 4396 (+6) од,• бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,• артилерійських систем – 5403 (+24) од,• РСЗВ – 728 (+2) од,• засобів ППО ‒ 498 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11) од,• крилатих ракет ‒ 1411 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,• спеціальної техніки ‒ 808 (+4) од.Шість особистих медалей і командний кубок привезли волиняни зі Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, який відбувся в Закарпатті. Волинь на змаганнях представляли гуртківці Центру національно-патріотичного виховання, учні Маневицького ліцею та вихованці Станції юних туристів.На урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софіївській площі у Києві Президент Українивручив державні нагороди українським військовим.Серед нагороджених – уродженець Поворської громади Д. В Указі Президента України №471/2023 від 4 серпня 2023 року «Про відзначення державними нагородами України» вказано: «За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Літвінчука Дмитра Геннадійовича – капітана».