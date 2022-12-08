У Луцьку водій збив пенсіонера: як його покарали





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2 лютого на вулиці Рівненській близько 7 години 46-річний Тарас К. за кермом «Fiat Ducato» збив 69-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохід отримав травми голови, хребта, численні переломи та гематоми. Постраждалого госпіталізували до лікарні. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося.



У суді обвинувачений розповів, що того дня він їхав вулицею Рівненською у напрямку проспекту Відродження зі швидкістю 50 км/год. Коли під'їхав до нерегульованого пішохідного переходу, то здійснив наїзд на пішохода. Чоловік запевнив, що щиро розкаюється та просив суворо його не карати. Також зазначив, що позови відшкодував у повному обсязі.



Донька загиблого пенсіонера під час судового засідання повідомила, що винуватець ДТП повністю відшкодував шкоду та просила призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі.



Луцький міськрайонний суд визнав Тараса К. винним та призначив йому п’ять років позбавлення волі, проте замінив покарання на два роки іспитового. Також на два роки позбавив права керувати авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємець через якого у Луцьку внаслідок ДТП загинув пенсіонер, отримав п’ять років позбавлення волі. Проте Луцький міськрайонний суд замінив покарання на умовне.Про це пише ІА Волинські Новини 2 лютого на вулиці Рівненській близько 7 години 46-річнийза кермом «Fiat Ducato» збив 69-річного чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пішохід отримав травми голови, хребта, численні переломи та гематоми. Постраждалого госпіталізували до лікарні. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося.У суді обвинувачений розповів, що того дня він їхав вулицею Рівненською у напрямку проспекту Відродження зі швидкістю 50 км/год. Коли під'їхав до нерегульованого пішохідного переходу, то здійснив наїзд на пішохода. Чоловік запевнив, що щиро розкаюється та просив суворо його не карати. Також зазначив, що позови відшкодував у повному обсязі.Донька загиблого пенсіонера під час судового засідання повідомила, що винуватець ДТП повністю відшкодував шкоду та просила призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі.Луцький міськрайонний суд визнав Тараса К. винним та призначив йому п’ять років позбавлення волі, проте замінив покарання на два роки іспитового. Також на два роки позбавив права керувати авто.

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