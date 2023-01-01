Президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука

Президент нагородив льотчика з Волині Дмитра Літвінчука
На урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софіївській площі у Києві Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.

Серед нагороджених – уродженець Поворської громади Дмитро Геннадійович Літвінчук. В Указі Президента України №471/2023 від 4 серпня 2023 року «Про відзначення державними нагородами України» вказано: «За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Літвінчука Дмитра Геннадійовича – капітана», пише «Район. Ковель».

До речі, у 2022 році Дмитро у званні старший лейтенант також отримав державну нагороду – медаль «За військову службу Україні».

Дмитро Літвінчук – військовий льотчик, який у 2020 році закінчив навчання у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба і з перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у відсічі російського агресора, здійснивши багато бойових вильотів.

Стати льотчиком – заповітна мрія Дмитра, до здійснення якої він цілеспрямовано йшов ще зі шкільної парти, обравши для навчання відповідний внз у 2015 році – у час, коли в Україні вже було неспокійно, тривало АТО.

«Тож напередодні Дня авіації України 26 серпня щиро вітаємо Дмитра Літвінчука та його родину з отриманням державної нагороди та бажаємо мирного неба і вільного повітряного простору, успішних польотів і вдалих приземлень, швидшої перемоги України, професійного зростання та особистого щастя! Нехай Бог береже нашого славного поворського сокола!», – привітали у повідомленні громади.

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Теги: Дмитро Літвінчук, Волинь
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