Юні волиняни привезли медалі з Всеукраїнського зльоту туристів-краєзнавців





Як розповіла Лілія Поліщук, у цих змаганнях акцент робиться на краєзнавстві, зокрема діти мають показати знання з географії, геології, історії, археології, етнографії та екології.



"Це наші найголовніші змагання, найвищого рангу для краєзнавців. Це дуже різнобічні комбіновані змагання, туди входять і спортивні дисципліни, такі як техніка спортивного туризму і спортивного орієнтування", — каже тренерка.



Капітанкою команди була 16-річна Маргарита Шевчук. Як розповіла дівчина, у таких змаганнях бере участь уже вдруге.



"Займаюсь туризмом загалом п'ять років в центрі. Я як капітан мала таку роль, як зібрати команду, морально підготувати до змагань, до цього крос-походу, це найважче було і до доповідей", — говорить дівчина.







Після повернення зі змагань діти привезли грамоти, медалі та кубки, а також чимало фотоспогадів, — говорять учасники команди Олег Поліщук та Богдана Мацко.



"Я переміг у секції "геологія" на Всеукраїнському зльоті, для мене це перша медаль і досягнення такого Всеукраїнського рівня", – сказав Олег Поліщук.



Зі слів Богдани Мацко, на змаганнях по географічному краєзнавстві зайняла перше місце.



"Це, певно, перша моя медаль і перші змагання. Я представляла роботу "Озера Лесиного краю". Під час цієї експедиції ми відвідали дев'ять озер Волині, на розкладинці можна побачити всі озера, які ми відвідали", — каже лучанка.



Ще одна тренерка команди Ольга Стеценко розповіла, що через війну цього року на змагання приїхало менше учасників. Каже: якщо торік було 24 команди, то цього року лише 10.



"Але висока була конкуренція, приїхали тільки ті команди, які претендували на перемогу. Було тяжко змагатись, але наші діти вибороли перемогу", — сказала лучанка.



За підсумками змагань, команда Волині посіла друге місце в загальному заліку за напрямами краєзнавчих досліджень та четверте місце у туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шість особистих медалей і командний кубок привезли волиняни зі Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, який відбувся в Закарпатті. Волинь на змаганнях представляли гуртківці Центру національно-патріотичного виховання, учні Маневицького ліцею та вихованці Станції юних туристів.Як розповіла Суспільному тренерка команди, керівниця гуртка, у цих змаганнях акцент робиться на краєзнавстві, зокрема діти мають показати знання з географії, геології, історії, археології, етнографії та екології."Це наші найголовніші змагання, найвищого рангу для краєзнавців. Це дуже різнобічні комбіновані змагання, туди входять і спортивні дисципліни, такі як техніка спортивного туризму і спортивного орієнтування", — каже тренерка.Капітанкою команди була 16-річна. Як розповіла дівчина, у таких змаганнях бере участь уже вдруге."Займаюсь туризмом загалом п'ять років в центрі. Я як капітан мала таку роль, як зібрати команду, морально підготувати до змагань, до цього крос-походу, це найважче було і до доповідей", — говорить дівчина.Після повернення зі змагань діти привезли грамоти, медалі та кубки, а також чимало фотоспогадів, — говорять учасники командита"Я переміг у секції "геологія" на Всеукраїнському зльоті, для мене це перша медаль і досягнення такого Всеукраїнського рівня", – сказав Олег Поліщук.Зі слів Богдани Мацко, на змаганнях по географічному краєзнавстві зайняла перше місце."Це, певно, перша моя медаль і перші змагання. Я представляла роботу "Озера Лесиного краю". Під час цієї експедиції ми відвідали дев'ять озер Волині, на розкладинці можна побачити всі озера, які ми відвідали", — каже лучанка.Ще одна тренерка командирозповіла, що через війну цього року на змагання приїхало менше учасників. Каже: якщо торік було 24 команди, то цього року лише 10."Але висока була конкуренція, приїхали тільки ті команди, які претендували на перемогу. Було тяжко змагатись, але наші діти вибороли перемогу", — сказала лучанка.За підсумками змагань, команда Волині посіла друге місце в загальному заліку за напрямами краєзнавчих досліджень та четверте місце у туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті.

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