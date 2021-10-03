Юні волиняни привезли медалі з Всеукраїнського зльоту туристів-краєзнавців

Юні волиняни привезли медалі з Всеукраїнського зльоту туристів-краєзнавців
Шість особистих медалей і командний кубок привезли волиняни зі Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, який відбувся в Закарпатті. Волинь на змаганнях представляли гуртківці Центру національно-патріотичного виховання, учні Маневицького ліцею та вихованці Станції юних туристів.

Як розповіла Суспільному тренерка команди, керівниця гуртка Лілія Поліщук, у цих змаганнях акцент робиться на краєзнавстві, зокрема діти мають показати знання з географії, геології, історії, археології, етнографії та екології.

"Це наші найголовніші змагання, найвищого рангу для краєзнавців. Це дуже різнобічні комбіновані змагання, туди входять і спортивні дисципліни, такі як техніка спортивного туризму і спортивного орієнтування", — каже тренерка.

Капітанкою команди була 16-річна Маргарита Шевчук. Як розповіла дівчина, у таких змаганнях бере участь уже вдруге.

"Займаюсь туризмом загалом п'ять років в центрі. Я як капітан мала таку роль, як зібрати команду, морально підготувати до змагань, до цього крос-походу, це найважче було і до доповідей", — говорить дівчина.



Після повернення зі змагань діти привезли грамоти, медалі та кубки, а також чимало фотоспогадів, — говорять учасники команди Олег Поліщук та Богдана Мацко.

"Я переміг у секції "геологія" на Всеукраїнському зльоті, для мене це перша медаль і досягнення такого Всеукраїнського рівня", – сказав Олег Поліщук.

Зі слів Богдани Мацко, на змаганнях по географічному краєзнавстві зайняла перше місце.

"Це, певно, перша моя медаль і перші змагання. Я представляла роботу "Озера Лесиного краю". Під час цієї експедиції ми відвідали дев'ять озер Волині, на розкладинці можна побачити всі озера, які ми відвідали", — каже лучанка.

Ще одна тренерка команди Ольга Стеценко розповіла, що через війну цього року на змагання приїхало менше учасників. Каже: якщо торік було 24 команди, то цього року лише 10.

"Але висока була конкуренція, приїхали тільки ті команди, які претендували на перемогу. Було тяжко змагатись, але наші діти вибороли перемогу", — сказала лучанка.

За підсумками змагань, команда Волині посіла друге місце в загальному заліку за напрямами краєзнавчих досліджень та четверте місце у туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті.

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Теги: Волинь, туризм, краєзнавство
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