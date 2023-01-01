У Луцьку розшукують безвісти зниклу жінку

У Луцьку розшукують безвісти зниклу жінку
У Луцьку розшукують Костючок Світлану Василівну, яка пішла з дому ще 24 серпня та не повернулася.

Про це повідомив син зниклої жінки Володимир Костючок у соцмережах.

«Допоможіть знайти маму – Костючок Світлана Василівна! Пішла з дому 24 серпня 2023 р. о 20:00 і не повернулася. Була одягнена у синю до колін спідницю і темно-зелену у квітки футболку!

Останній раз бачили її на вулиці Львівській! Мій тел. 0994309541», – йдеться у дописі.

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Теги: розшук, Луцьк, Костючок Світлана
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