У Луцьку розшукують безвісти зниклу жінку

Костючок Світлану Василівну, яка пішла з дому ще 24 серпня та не повернулася.



Про це Володимир Костючок у соцмережах.



«Допоможіть знайти маму – Костючок Світлана Василівна! Пішла з дому 24 серпня 2023 р. о 20:00 і не повернулася. Була одягнена у синю до колін спідницю і темно-зелену у квітки футболку!



Останній раз бачили її на вулиці Львівській! Мій тел. 0994309541», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розшукують, яка пішла з дому ще 24 серпня та не повернулася.Про це повідомив син зниклої жінкиу соцмережах.«Допоможіть знайти маму – Костючок Світлана Василівна! Пішла з дому 24 серпня 2023 р. о 20:00 і не повернулася. Була одягнена у синю до колін спідницю і темно-зелену у квітки футболку!Останній раз бачили її на вулиці Львівській! Мій тел. 0994309541», – йдеться у дописі.

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