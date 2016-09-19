Дюбуа не згоден з перемогою Усика – оскаржуватиме результат

Олександр Усик захистив звання чемпіона світу в суперважкій вазі, однак у його суперника є серйозні претензії до суддівства.



У п’ятому раунді Дюбуа завдав небезпечного удару — і Усик звалився на ринг. Чемпіон показав, що удар припав не по корпусу, а нижче пояса і взяв час на відновлення сил. Інакше рефері зобов’язаний був зарахувати Усику нокаут, пише



Після бою Даніель Дюбуа назвав обманом результат поєдинку з Усиком.



«Я не думаю, що це був удар нижче пояса! Мене обдурили і позбавили перемоги!» — заявив Дюбуа.



Промоутер британського боксера Френк Воррен уже заявив, що вони подаватимуть протест.



Глава Queensberry Promotions вважає, що на результат поєдинку вплинула зупинка в п’ятому раунді, пов’язана з можливим ударом нижче пояса. Усик взяв п’ятихвилинний тайм-аут, щоб відновитися.



Воррен упевнений, що боксерські організації повинні призначити реванш.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! захистив звання чемпіона світу в суперважкій вазі, однак у його суперника є серйозні претензії до суддівства.У п’ятому раундізавдав небезпечного удару — і Усик звалився на ринг. Чемпіон показав, що удар припав не по корпусу, а нижче пояса і взяв час на відновлення сил. Інакше рефері зобов’язаний був зарахувати Усику нокаут, пише НВ Після бою Даніель Дюбуа назвав обманом результат поєдинку з Усиком.«Я не думаю, що це був удар нижче пояса! Мене обдурили і позбавили перемоги!» — заявив Дюбуа.Промоутер британського боксерауже заявив, що вони подаватимуть протест.Глава Queensberry Promotions вважає, що на результат поєдинку вплинула зупинка в п’ятому раунді, пов’язана з можливим ударом нижче пояса. Усик взяв п’ятихвилинний тайм-аут, щоб відновитися.Воррен упевнений, що боксерські організації повинні призначити реванш.

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