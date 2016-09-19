Дюбуа не згоден з перемогою Усика – оскаржуватиме результат
Сьогодні, 16:28
Олександр Усик захистив звання чемпіона світу в суперважкій вазі, однак у його суперника є серйозні претензії до суддівства.
У п’ятому раунді Дюбуа завдав небезпечного удару — і Усик звалився на ринг. Чемпіон показав, що удар припав не по корпусу, а нижче пояса і взяв час на відновлення сил. Інакше рефері зобов’язаний був зарахувати Усику нокаут, пише НВ.
Після бою Даніель Дюбуа назвав обманом результат поєдинку з Усиком.
«Я не думаю, що це був удар нижче пояса! Мене обдурили і позбавили перемоги!» — заявив Дюбуа.
Промоутер британського боксера Френк Воррен уже заявив, що вони подаватимуть протест.
Глава Queensberry Promotions вважає, що на результат поєдинку вплинула зупинка в п’ятому раунді, пов’язана з можливим ударом нижче пояса. Усик взяв п’ятихвилинний тайм-аут, щоб відновитися.
Воррен упевнений, що боксерські організації повинні призначити реванш.
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У п’ятому раунді Дюбуа завдав небезпечного удару — і Усик звалився на ринг. Чемпіон показав, що удар припав не по корпусу, а нижче пояса і взяв час на відновлення сил. Інакше рефері зобов’язаний був зарахувати Усику нокаут, пише НВ.
Після бою Даніель Дюбуа назвав обманом результат поєдинку з Усиком.
«Я не думаю, що це був удар нижче пояса! Мене обдурили і позбавили перемоги!» — заявив Дюбуа.
Промоутер британського боксера Френк Воррен уже заявив, що вони подаватимуть протест.
Глава Queensberry Promotions вважає, що на результат поєдинку вплинула зупинка в п’ятому раунді, пов’язана з можливим ударом нижче пояса. Усик взяв п’ятихвилинний тайм-аут, щоб відновитися.
Воррен упевнений, що боксерські організації повинні призначити реванш.
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