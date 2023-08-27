У росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина

У росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина
Слідчий комітет росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.

Про це повідомив Слідком рф, передає УП.

"У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.

За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", – йдеться у повідомленні.

Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина
Сьогодні, 15:32
У волинській бригаді служить боєць-велетень. ФОТО
Сьогодні, 14:25
У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО
Сьогодні, 13:30
На Донеччині загинув воїн з Луцького району Дмитро Марчук
Сьогодні, 12:29
На Волині вітровій зніс зупинку. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина
Сьогодні, 15:32
 0
У волинській бригаді служить боєць-велетень. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
На Донеччині загинув воїн з Луцького району Дмитро Марчук
Сьогодні, 12:29
 0
На Волині вітровій зніс зупинку. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8