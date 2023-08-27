У росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина
Сьогодні, 15:32
Слідчий комітет росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.
Про це повідомив Слідком рф, передає УП.
"У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.
За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", – йдеться у повідомленні.
Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера.
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Про це повідомив Слідком рф, передає УП.
"У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.
За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", – йдеться у повідомленні.
Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера.
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