У росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина

Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.



Про це повідомив Слідком рф, передає



"У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.



За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", – йдеться у повідомленні.



Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.



Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка розповіла, що означатиме загибель Пригожина для Вагнера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчий комітет росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер"під час аварії літака у Тверській області.Про це повідомив Слідком рф, передає УП "У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", – йдеться у повідомленні.Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.Нагадаємо, раніше ми писали, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію