У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО

У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО
Днями у Луцьку на вулиці Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій «ауді» зачепив «тойоту» і врізався у «вольво».

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На місці події інспектори зʼясували, що 19-річний керманич Audi здійснив зіткнення з автомобілем Toyota. Молодик, під час перестроювання зі смуги в смугу, не надав перевагу у русі позашляховику, який рухався прямо. Також не врахував дорожньої обстановки й здійснив наїзд на припарковану вантажівку Volvo.

У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО


Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, але, на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав.

На винуватця дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО

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