У Луцьку 19-річний водій «ауді» пошкодив два авто. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



На місці події інспектори зʼясували, що 19-річний керманич Audi здійснив зіткнення з автомобілем Toyota. Молодик, під час перестроювання зі смуги в смугу, не надав перевагу у русі позашляховику, який рухався прямо. Також не врахував дорожньої обстановки й здійснив наїзд на припарковану вантажівку Volvo.







Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, але, на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав.



На винуватця дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у Луцьку на вулиці Набережній трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій «ауді» зачепив «тойоту» і врізався у «вольво».Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції На місці події інспектори зʼясували, що 19-річний керманич Audi здійснив зіткнення з автомобілем Toyota. Молодик, під час перестроювання зі смуги в смугу, не надав перевагу у русі позашляховику, який рухався прямо. Також не врахував дорожньої обстановки й здійснив наїзд на припарковану вантажівку Volvo.Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, але, на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав.На винуватця дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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